Serie D, il Sasso Marconi supera il Real Forte Querceta

SASSO MARCONI-REAL FORTE QUERCETA 3-1

SASSO MARCONI: Auregli, Medi, Biguzzi, Colarieti, Pedrelli, Serra, Errichiello, Torelli, Grazhdani, Monti, Jassey. All. Gori.

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Del Dotto, Bartolini, Cintoi, Bechini, Ricci, Pecci, Di Paola, Amico, Bellucci. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce.

RETI: 36' Grazhdani (S), 51' Di Paola (R), 77' Torelli rig. (S), 88' Baietti (S).

Importante vittoria per il Sasso Marconi, che tra le mura amiche dello stadio Carbonchi ha superato il Real Forte Querceta. Tre punti che danno ancora speranza di salvezza ai bolognese, al momento distante otto lunghezze. Dopo una prima fase di equilibrio, sono stati i padroni di casa a trovare il guizzo giusto al 36', quando Grazhdani ha sbloccato la gara. Ciò ha permesso al Sasso Marconi di andare al riposo sull'1-0. Nella ripresa, dopo soli sei minuti, gli ospiti hanno ristabilito la parità con la rete di Di Paolo. I bolognesi hanno continuato a spingere per centrare il nuovo vantaggio, ed al 77' Torelli ha realizzato un calcio di rigore per il 2-1. All'88' i padroni di casa hanno chiuso definitivamente il match con la rete di Baietti.