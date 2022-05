Spareggi Eccellenza, termina 0-0 tra Castenaso e Colorno

COLORNO-CASTENASO 0-0

Il primo match del triangolare tra le seconde classificate dell'Eccellenza termina con un pareggio. Un buon Castenaso impatta 0-0 sul campo del Colorno. Una gara molto in bilico per tutti i 90'. I granata hanno colpito una traversa con Nanetti nel primo tempo, mentre i locali si sono resi pericolosi in due occasioni, ma Aversa è stato molto puntuale negli interventi. Mercoledì si torna in campo per il match con la Victor San Marino.