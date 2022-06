Zola Predosa, annunciato lo staff tecnico per la prossima stagione

Senza pausa e senza sosta, il Zola Predosa sta già lavorando per la prossima stagione sportiva. Per quanto riguarda la prima squadra, che dopo l’ottima stagione disputata, è pronta a definire nuovi ambiziosi obiettivi da raggiungere. Riconfermati per il terzo anno consecutivo il DS Daniele Gavina e il team manager Simone Quesiti. A loro, il direttore generale Francesco Santoro ha affidato l’organizzazione dello staff tecnico 2022/2023: Nicola Zecchi, allenatore; Luca Scordo, vice allenatore; Pietro Cappellini; preparatore portieri e Davide Regno, preparatore atletico. Uno staff di qualità, che lavorerà duramente per guidare la squadra in ogni singolo allenamento e partita.