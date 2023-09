Conto alla rovescia per la "Coppa Davis". Da oggi trofeo esposto in Comune

Bologna si prepara ad accogliere anche quest'anno la "Coppa Davis" e la Nazionale italiana. L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà la 111esima edizione della competizione a squadre più prestigiosa del Tennis maschile a livello mondiale, dal 13 al 17 settembre 2023. La manifestazione ospiterà uno dei quattro gironi di qualificazione alle Finals di Malaga (girone A) con ben quattro squadre: Canada - detentore del titolo - Cile, Italia e Svezia. Saranno i campioni in carica del Canada, gli avversari dell’Italia (Nazionale all’esordio nel Gruppo A della fase a gironi delle Finals di Coppa Davis 2023).

Mercoledì 13 settembre, alle ore 15, gli Azzurri di Capitan Volandri avranno l’occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno li eliminò in semifinale. Dopo il Canada, la Nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 settembre alle 15, per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Stimate 26.000 presenze di turisti, appassionati e tifosi.

La "Coppa Davis" in esposizione: date e orari

E da oggi venerdì 1 settembre 2023, nell’anticamera della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, è esposta la "Coppa Davis" per celebrare le sfide in attesa del prossimo torneo. Il trofeo rimarrà in esposizione fino al 10 settembre 2023 e si potrà visitare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.30

il sabato dalle 8 alle 13.30 e la domenica dalle 8 alle 13.

