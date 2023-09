Impresa di Bagnaia dopo l'infortunio. Ducati: "Weekend perfetto per noi"

"Blocco in prima fila, blocco podio Sprint e blocco podio GP! Semplicemente un weekend perfetto per Ducati nel nostro GP di casa a Misano! Congratulazioni, Jorge Martin , Marco Bezzecchi , e Pecco Bagnaia E un grande applauso al nostro campione del mondo in carica per aver calpestato il rostro una settimana dopo lo spaventoso incidente a Montmeló!".

Così via social la casa di Borgo Panigale plaude all'impresa dei suoi piloti, che hanno guadagnato i primi tre posti della classifica al Gp di Misano durante lo scorso fine settimana. Non solo. Con Jorge Martin e Marco Bezzecchi , rispettivamente sul primo e secondo gradino del podio, anche Pecco. Quasi un'impresa insperata quella di Bagnaia, reduce da appena una settimana dallo spaventoso incidente di Catalogna.

L'impresa di Pecco

Una domenica carica di emozioni. La conferma dei valori del giorno prima lascia quasi inalterata la classifica mondiale, Bagnaia è sempre leader, ma il suo vantaggio su Martin è ora di 36 punti. "E' stata davvero dura - il commento a caldo di Bagnaia - Sono stato spinto dal fatto di voler fare una bella gara davanti ai miei tifosi. Sono comunque contento del risultato anche perchè, a metà gara, ero già distrutto e adesso penso solo a rilassarmi. Ho provato a superare Martin ma, in alcuni punti, mi mancava proprio la forza e la velocità. Non potendo contare sulle gambe ho usato solo le braccia".