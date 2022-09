Il Basket avrà una Patrona e anche un inno (cantato da Mingardi, Iskra Menarini e Luca Carboni)

Non solo un museo dedicato in città. Ora il basket avrà anche il suo Patrono. Pardon, Patrona. La Madonna del Ponte di Porretta terme, sull'Appennino bolognese, è stata infatti riconosciuta ufficialmente dalla Cei come protettrice della pallacanestro in Italia.

L'iniziativa è stata presentata in SalaBorsa a Bologna dal presidente del Comitato emiliano-romagnolo della Fip, Antonio Galli, insieme a don Massimo Vacchetti, incaricato diocesano per lo Sport, all'assessora Roberta Li Calzi e al delegato Mattia Santori. "Il riconoscimento della patrona del basket era atteso dagli anni '50- sottolinea Vacchetti- è un fatto storico che la Chiesa sia tornata a occuparsi di sport.

Il programma delle celebrazioni per festeggiare la Patrona

Il riconoscimento sarà celebrato a Bologna, il prossimo 30 settembre con diverse iniziative. Ci sarà un corteo, che partirà dalle ore 15, dal Santuario della Madonna del Ponte per arrivare in Cattedrale a Bologna, dove alle 18.30 il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà una messa di ringraziamento. Al termine, a tutti i bambini presenti sarà donata una sacca con l'emblema della federazione in omaggio.

Sempre nel pomeriggio del 30 settembre sarà presentato in SalaBorsa a Bologna il volume dedicato alla Madonna del Ponte, iniziativa che sarà replicata la mattina dopo anche a Porretta.

Un inno ad hoc

Non solo. Oltre alla Patrona, i cestisti d'ora in avanti avranno anche un inno dedicato, "Nostra Signora dei canestri", scritto da Andrea Mingardi e da Maurizio Tirelli, cantata dallo stesso Mingardi insieme a Iskra Menarini e Luca Carboni.