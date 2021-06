Mille persone per Italia-Repubblica Ceca al Dall'Ara, ma si entra solo su invito

Niente pubblico per Italia-Repubblica Ceca, amichevole che si giocherà venerdì alle ore 20.45 allo stadio Dall'Ara di Bologna. In un primo momento si era ipotizzato di aprire le porte ad un numero ridotto di tifosi, salvo poi fare dietro front e ospitare circa mille persone, le quali accederanno all'impianto solamente se invitate.

Italia-Repubblica Ceca, si accede solo su invito

Nulla da fare, quindi, per i moltissimi fan che già pregustavano di tornare allo stadio, come già è successo nelle recenti finali di Europa League e Champions League. I ticket d'ingresso, che come detto saranno circa mille, saranno riservati a ospiti della FIGC, sponsor e a familiari ed amici degli atleti in campo. Rimandato quindi, per gli appassionati di calcio bolognesi, il ritorno allo stadio.

Foto sito FIGC