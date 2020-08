Bologna-Torino: le pagelle

Sufficiente pestazione per il Bologna che per la maggior parte del tempo è stato in vantaggio ma che non è riuscito a concludere l’incontro senza che gli avversari non trovassero la rete, facendo sfumare gli ultimi 2 punti tuttavia Mihajlovic ai microfoni nel post partita afferma che complessivamente “Penso che sia un bilancio positivo, abbiamo fatto un record dei punti. Era più facile fare peggio che far meglio. I ragazzi sono stati bravi e sono contento”.

Migliori Today:

Svanberg : 7. Buona prestazione. Il suo gol sblocca la partita.

Peggiori Today.

Skov Olsen 5,5. Prestaione poco incisiva

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Mbaye 6,5, Danilo 6, Medel 6.5, Denswil 6,5; Svanberg 7 (Baldursson 6), Schouten 6 (Dominguez 6,5); Juwara 6 Skov Olsen 5,5), Soriano 6.5, Barrow 6.5 (Sansone 6); Palacio 6,5 (1’ st Santander 6).

TORINO (3-4-1-2): Rosati 6; Izzo 6,5 ( Nkoulou), Bremer 6,5, Djidji 6,5 ( Celesia); Berenguer 6, Rincon 6, Lukic 6,5, Ansaldi 6,5 (Ola Aina 6); Verdi 6; Belotti 5,5, Zaza 7.