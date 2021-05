Serie A, Bologna decisivo per la corsa Champions

La stagione del Bologna si può considerare praticamente conclusa: la salvezza è stata virtualmente raggiunta da almeno un paio di giornate e la zona Europa è distante di 18 punti. A tre giornate dalla fine, però, i rossoblù possono ancora essere decisivi per le sorti del campionato. All'ultima giornata, infatti, Palacio e compagni affronteranno la Juventus al Dall'Ara, con i bianconeri al momento fuori dalle prime quattro posizioni e dunque costretti a rincorrere.

Serie A, Bologna ago della bilancia per l'Europa

Se gli uomini di Mihajlovic non hanno praticamente più alcun obiettivo, se non quello di terminare la stagione nel modo più onorevole possibile, il Bologna potrà essere ancora in qualche modo decisivo. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata una sonora sconfitta per la Juventus, che perdendo per 0-3 contro il Milan ha abbandonato le posizioni valide per la qualificazione alla prossima Champions League. In quello che somigliava più ad uno spareggio che ad un normale posticipo serale, gli uomini di Pioli si sono imposti con i gol di Diaz, Rebic e Tomori. Spenta e irriconoscibile la Juventus, così come il suo leader Cristiano Ronaldo. Gli juventini durante tutta la stagione non sono mai riusciti a brillare, né in campo - con i dubbi sulla gestione Pirlo - né fuori - con la questione Suarez prima e Superlega poi -. Il dominio bianconero sul campionato si è formalmente interrotto lo scorso weekend, quando l'Inter ha matematicamente vinto lo Scudetto, ma sarebbe incredibile immaginare la Juve anche fuori dalla Champions League. E a sancirlo, all'ultima giornata, potrebbe essere proprio il Bologna.

Foto sito ufficiale Bologna FC