B1. Quinta vittoria consecutiva per la Clai Imola: il 3-1 contro Jesi la avvicina ai play-off

Non si ferma più la Csi Clai Imola, che conquista con grande merito la quinta vittoria consecutiva e si avvicina così ulteriormente al traguardo play-off. A fare le spese dello straordinario stato di forma delle imolesi è stata in quest’occasione la Pieralisi Volley Jesi, sconfitta con il punteggio di 3 set a 1 nel match disputato oggi al PalaRuscello. La partita con le marchigiane, mai dome, è stata caratterizzata da un’intensità fuori dal comune e da un alto tasso di spettacolarità, elementi che hanno appassionato e divertito per quasi due ore il numeroso pubblico presente sugli spalti. La Clai ha offerto l’ennesima prestazione di livello in ogni fase del gioco, ma ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulla tenace formazione jesina.

Le ragazze di coach Sabbatini hanno lottato con ferocia su ogni pallone, alla ricerca di quei punti che ancora mancano per festeggiare la salvezza matematica e il mantenimento della categoria. Jesi vale molto di più di quanto dica la classifica attuale ed è veramente difficile capire come sia possibile che una squadra con una tale fisicità e con valori tecnici così elevati si trovi ad essere invischiata nei bassifondi della graduatoria. C’è sempre stato grande equilibrio in campo e ogni parziale, fatta eccezione per l’ultimo, è stato molto combattuto, con entrambe le formazioni capaci di mettere sul parquet una cattiveria agonistica davvero encomiabile e piuttosto rara. I primi due set hanno avuto il medesimo sviluppo.

Jesi ha iniziato entrambi i parziali premendo forte sull’acceleratore e costruendosi un buon margine di vantaggio sulle rivali di serata. Imola, sempre con la testa sott’acqua, non ha mai mollato un centimetro e grazie ad alcune difese clamorose è riuscita in entrambi i casi a rientrare nel match, dimostrando ancora una volta l’enorme fiducia in sé stessa di cui dispone in questo momento e il suo smisurato carattere. Nella testa delle santernine qualcosa è cambiato e stasera ne abbiamo avuto l’ulteriore conferma. Sembra non esserci niente che possa scalfire le certezze della squadra imolese, capace di rimanere mentalmente dentro la partita in ogni occasione e di non scoraggiarsi nemmeno quando sembra non esserci speranza alcuna di tornare a galla per respirare.

Il terzo set è stato equilibrato fino al 19 pari, senza che le due contendenti riuscissero a sferrarsi vicendevolmente il cazzotto decisivo, quello del KO definitivo. Nel convulso finale, le atlete marchigiane hanno sbagliato meno e sono riuscite a vincere il parziale, riaprendo la contesa. La resistenza di Jesi è durata, però, soltanto fino al 13-13 del quarto set. A quel punto, Imola ha cambiato marcia e ha trovato un break velenoso che ha tramortito definitivamente le residue speranze di rimonta della Pieralisi. La Clai ha mantenuto alta l’intensità ancora per qualche minuto e non ha avuto alcuna difficoltà a chiudere il parziale sul 25-16 e il match sul 3-1. Il pokerissimo è servito e la Clai si gode questo momento così speciale, in attesa di quello che sarà. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-PIERALISI JESI 3-1 (25-22; 25-22; 21-25; 25-16)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli 1, Cavalli 4, Tasholli ne, Cammisa 12, Folli ne, Migliorini 4, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie ne, Morciano ne, Missiroli 12, Moretto 16, Rizzo 15. All. Caliendo

JESI: Girini (L2) ne, Cecconi (L), Spicocchi 16, Pirro 8, Milletti A. ne, Pepa, Paolucci 11, Peretti 8, Angeloni 12, Usberti ne, Cusma 1, Milletti T. 10, Marcelloni. All. Sabbatini