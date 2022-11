Clai Imola, Ilenia Cammisa: "La vittoria di sabato è la conferma che ci voleva"

La quarta vittoria consecutiva per 3-0 al PalaRuscello è il frutto di un’altra prova più che convincente delle ragazze della Clai Imola allenate da Nello Caliendo. Top scorer del match è stata Ilenia Cammisa con 16 punti presenti nel suo personale tabellino.

Questo è il suo punto di vista dopo l’ultimo turno di campionato: “Quando si gioca in casa c’è sempre il comfort di casa propria. Fuori si può giocare in palazzetti più o meno comodi, ma noi non dobbiamo farci caso. Quello che sappiamo esprimere in casa dobbiamo saperlo esprimere anche in trasferta. Il nostro punto forte è la fiducia che la squadra ripone nel settore muro-difesa. E questa correlazione, quando funziona, per l’avversario è davvero una gran brutta notizia”.

Come riportato dai canali societari, Cammisa si è espressa anche in merito alla varietà dell’attacco: “Le squadre che riescono a distribuire bene il gioco sono le squadre che possono garantire più continuità di risultati. Per uno staff tecnico è molto più semplice dover studiare una squadra che si basa su uno o due giocatori. Se il gioco è più sciolto e variegato, poi gli attaccanti avranno più facilmente di fronte un muro a uno, e le possibilità di fare punto crescono”. I risultati della settima giornata hanno quasi tutti confermato i valori che stiamo imparando a conoscere. In testa alla classifica si conferma VTB Bologna che continua a vincere, rimanendo l’unica formazione del girone ancora senza sconfitte.

A fare le spese della superiorità delle bolognesi è toccato questa volta a Tirabassi & Vezzali di Campagnola Emilia, capace di tenere il passo di VTB per due set, finendo però per crollare negli ultimi due parziali. Si conferma al secondo posto il Mosaico Ravenna Volley, capace di vincere a Jesi contro Pieralisi Pan. Anche su questo campo, primo set per le padroni di casa, poi però è arrivata la rimonta delle ravennati che saranno le prossime ospiti al PalaRuscello di Imola. Jesi rimane sul fondo della classifica dimostrando sempre molte difficoltà.