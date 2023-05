Finale play-off B1. La VTB Bologna domina gara 1: Imola schiantata in tre set

Una sola squadra in campo. Gara 1 della serie relativa alla finale play-off che mette in palio la Serie A2 tra la VTB Bologna e la Clai Imola se l’aggiudica la formazione felsinea con una prestazione convincente e impressionante. È il segno che le tre settimane di attesa dopo la fine della regular season non hanno inciso sulla forma della squadra di coach Zappaterra, mentre le imolesi di mister Caliendo non sono riuscite a ripetere le giocate convincenti viste contro Arzano nel turno precedente. Capitan Fiore ha letteralmente trascinato le compagne con i suoi 20 punti che hanno garantito un netto 3-0 nel derby più delicato della stagione. Il primo set, soprattutto nella fase iniziale, lasciava presagire tutto un altro sviluppo del match.

Imola parte bene e si porta in vantaggio sul 9-6, prima di subire un mortifero parziale di 10 a 2 che proietta Bologna sul 16-11. Le padrone di casa prendono sempre più fiducia ed anche grazie ad un pubblico molto caloroso portano letteralmente dalla loro parte l’inerzia della gara. Fiore è un martello inarrestabile e continua a mettere a terra ogni pallone che passa dalle sue parti, mentre le bande imolesi faticano parecchio e non riescono a fornire il contributo necessario per mantenere la sfida in equilibrio. Imola non è in grado di colmare il gap e deve cedere il primo parziale con il punteggio di 25-18. Il secondo set inizia malissimo per le santernine.

In un lampo, Bologna vola sul 5-0 e si costruisce immediatamente un vantaggio assai considerevole da gestire a proprio piacimento. Imola sembra stordita dalla veemenza delle bolognesi, che continuano a difendere con grande ferocia ed a costruire a ciclo continuo ottime azioni offensive. Boninsegna e Neriotti salgono in cattedra e spingono la propria squadra fino al 16-7. Le rossoblù rischiano molto in battuta e mettono sempre in seria difficoltà la ricezione imolese, apparsa meno precisa del solito. Raramente arrivano palloni puliti sulle mani di Sofia Cavalli e di conseguenza diventa molto complicato per la talentuosa regista servire nella maniera corretta le sue compagne di squadra. Il parziale termina 25-20 e Bologna si porta sul doppio vantaggio in poco meno di un’ora di gioco. Il terzo set viaggia sul filo dell’equilibrio fino al 7 pari, momento in cui avviene lo strappo che decide irreparabilmente la sfida.

La Vtb scappa prima sul 15-11 e poi sul 18-13, sfruttando anche alcuni errori delle ragazze di Nello Caliendo, e la Clai non trova le energie mentali necessarie per rimanere in scia alle fortissime avversarie. Fiore continua a sommare punti su punti per il suo score personale (saranno 20 alla fine) e anche la giovane Ristori Tomberli si iscrive alla lista delle protagoniste in campo grazie ad alcune giocate davvero pregevoli dal punto di vista tecnico. Il terzo parziale si conclude 25-19 e la partita termina con il punteggio di 3 set a 0, specchio fedele di quanto visto sul parquet del PalaLercaro. Gara 2 della finale play-off tra Csi Clai Imola e VTB Bologna verrà giocata mercoledì 31 maggio al PalaRuscello di Imola (BO) con fischio d’inizio alle ore 20. In caso di vittoria di Imola, l’eventuale “bella” è in calendario sabato 3 giugno a Bologna, sempre al PalaLercaro, alle ore 20. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-CSI CLAI IMOLA 3-0 (25-18; 25-20; 25-19)

BOLOGNA: Ristori 9, Taiani ne, Boninsegna 10, Fiore 20, Pavani 9, Campisi ne, Cavalli L. (L2) ne, Bernardeschi ne, Laporta (L), Dall’Olmo ne, Neriotti 7, Tonelli ne, Bongiovanni ne, Saccani 3. All. Zappaterra

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli, Cavalli 1, Tasholli ne, Cammisa 11, Folli, Migliorini 7, Mastrilli (L), Curti, Ndyaie, Morciano ne, Missiroli 2, Moretto 5, Rizzo 4. All. Caliendo