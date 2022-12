VTB Bologna, coach Zappaterra: "Contro Altino mi aspetto un'altra battaglia"

Nove vittorie consecutive, un record dopo l’altro e l’impressione che si sia soltanto all’inizio. La VTB Bologna, capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile, non ha alcuna intenzione di fermarsi e per arrotondare ulteriormente questo filotto dovrà affilare ancora di più le unghie. Tra il decimo successo e la formazione felsinea c’è di mezzo una squadra che lo scorso anno militava in A2, la Tenaglia Altino. Le abruzzesi arriveranno in Emilia per la sfida del prossimo weekend, un big match che può dire molto sulla corsa alla zona play-off di questo girone.

Intanto ci si può affidare alle parole di coach Zappaterra per capire come ci si approccerà all’incontro: “Quella contro Forlì è stata una partita molto dura. Abbiamo incontrato un avversario tenace che ha difeso alla morte ogni pallone. Bravissime le ragazze a rimanere unite ed a portare a casa l’intera posta in palio. Vittoria di sofferenza? Sì, la squadra oggi ha saputo soffrire ma soprattutto è rimasta lucida nei momenti decisivi. L’imbattibilità ci deve dare la sensazione che siamo una buona squadra ma dobbiamo lavorare con grande umiltà e professionalità. Prossima partita? Altino è una squadra forte, costruita per i primi posti, che fino adesso ha faticato. Sarà un’altra battaglia dalle mille emozioni”.