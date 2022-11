La VTB Bologna vince, Imola non sfigura: il derby di B1 è uno spettacolo

La sfida di altissima classifica andata in scena al PalaLercaro di Bologna non ha deluso le aspettative del numeroso (e rumorosissimo) pubblico presente sugli spalti. Dopo oltre due ore di durissima battaglia agonistica, il Volley Team Bologna si aggiudica la contesa al tie-break decisivo e ottiene una vittoria davvero molto significativa. Grazie ai due punti conquistati oggi, le felsinee rimangono infatti imbattute in vetta alla classifica e difendono con forza il loro primato dall’attacco di Ravenna, vittoriosa in maniera piuttosto netta con Altino nell’altro big-match di giornata. Per la Csi Clai Imola arriva il primo dispiacere stagionale dopo la straordinaria striscia iniziale di quattro vittorie consecutive.

La squadra allenata da Nello Caliendo, nonostante il risultato negativo, è comunque uscita dal rettangolo di gioco con la convinzione di potersela giocare ad armi pari con ogni squadra del girone e ha dimostrato per l’ennesima volta di essere in grado di esprimere una pallavolo di ottimo livello. Il tecnico napoletano ha confermato nella sua interezza il sestetto già visto nelle ultime giornate, ma la Clai si è presentata sul parquet con un set di ritardo. Nel primo parziale, le bolognesi hanno infatti dominato il gioco sotto ogni punto di vista e non hanno lasciato alcuna possibilità alle imolesi, apparse frastornate e totalmente fuori dalla partita anche a livello mentale.

A testimonianza del grande carattere della formazione santernina, nel secondo e terzo set è arrivata veemente la reazione di Cavalli e compagne. Grazie ad uno spirito ritrovato e ad una Sofia Migliorini in stato di grazia a muro, la Clai ha rimesso orgogliosamente la testa avanti e si è portata sul 2-1 con pieno merito. Con il passare dei minuti, sono aumentate le percentuali sia difensive che offensive delle giocatrici in campo e la qualità del gioco si è alzata di parecchio. Come naturale conseguenza di tutto ciò, le ospiti si sono trovate ad avere totalmente dalla loro parte l’inerzia della partita e sembravano essere in controllo del loro destino. Nel quarto set, la Vtb Fcredil ha avuto però la forza di rialzare la testa ed è stata capace di ritrovare all’improvviso una fluidità di gioco che sembrava aver smarrito. Le attaccanti bolognesi, con capitan Fiore sugli scudi e capace di mettere a referto 28 punti totali, hanno ricominciato a spingere ogni pallone e hanno portato in parità la contesa.

Il tie-break conclusivo non poteva che essere l’epilogo più giusto per un match giocato sul filo dell’equilibrio e che poteva essere deciso soltanto dagli episodi. Anche nell’ultimo parziale, infatti, le squadre hanno giocato punto a punto, dando vita ad un finale emozionante e totalmente imprevedibile. Le imolesi, sfruttando l’ennesima giornata di grazia di Sofia Moretto (22 i palloni messi a terra dall’opposto), si portano sul 10-7 nel quinto set e sentono profumo di vittoria.

Il controparziale delle padrone di casa riapre i giochi e così si arriva sulla parità a 12. Francesca Folli, attaccando la palla del possibile vantaggio, ricade male sul parquet e si infortuna al ginocchio sinistro. Il gioco viene interrotto per qualche minuto e alla ripresa, con la Clai probabilmente deconcentrata dall’accaduto, Bologna si aggiudica i restanti 3 punti conquistando il successo nel derby di alta quota. Per la giovane schiacciatrice imolese i tempi di recupero saranno da valutare nei prossimi giorni. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-CSI CLAI IMOLA 3-2 (25-14; 19-25; 22-25; 25-21; 15-12)

BOLOGNA: Ristori 16, Taiani 1, Boninsegna 15, Fiore 28, Pavani 10, Campisi ne, Cavalli G. ne (L2), Bernardeschi 2, Laporta (L), Dallolmo Casadio ne, Neriotti 14, Tonelli ne, Saccani 2. All. Zappaterra

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli, Cavalli 2, Tasholli ne, Cammisa 9, Folli, Migliorini 10, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Missiroli 6, Moretto 22, Rizzo 11. All. Caliendo