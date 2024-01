Mappa delle velocità: le strade di Bologna con limite di 30km e 50 km orari

Bologna rallenta. E se la città dei 30 km all'ora è già realtà, come annunciato, le ordinanze entreranno in vigore effettivo a partire dal 16 gennaio 2024. I controlli per verificare il rispetto dei nuovi limiti, che saranno condotti dalla Polizia locale, e le eventuali sanzioni, potranno essere effettuati a partire da tale data. Non ci saranno autovelox fissi sulle strade a 30 km/h ma solo su quelle a 50 km/h (qui tutte le modalità).

Ma vediamo di seguito più nel dettaglio quali sono le strade su cui vige il limite dei 30 km orari e quelle nelle quali invece è consentita una andatura fino a 50 km orari.

Mappa delle velocità

I 30 km/h diventano la normalità e interessano tutte le strade cittadine in cui c’è un forte mix di utenti (automobili, motorini, persone a piedi e in bici), e convivono diverse funzioni (traffico, abitazioni, negozi, parchi, scuole, etc.).

I 50 km/h restano nelle strade di scorrimento, che hanno particolari caratteristiche (come l'elevato numero di corsie o la presenza dello spartitraffico centrale), particolari funzioni (per lo più di solo transito dei veicoli a motore), infrastrutture separate per gli utenti più vulnerabili.

Ad esempio sono e rimangono a 50 km/h:

tutti i viali di circonvallazione (escluso il tratto davanti alla stazione),

l’asse Togliatti-Gandhi-Tolmino-Sabotino, via Stalingrado,

l’asse Lenin-Po-Torino-Benedetto Marcello.

Inoltre, nelle parti esterne alla città 30, tutte le strade rimangono a 50 km/h o comunque alle altre velocità già in vigore, come ad esempio la tangenziale e l’asse attrezzato.

Elenco strade 50 km/h all'interno della Città 30

PIAZZA DI PORTA CASTIGLIONE

PIAZZA DI PORTA MAGGIORE

PIAZZA DI PORTA MASCARELLA

PIAZZA DI PORTA SAN DONATO

PIAZZA DI PORTA SAN FELICE

PIAZZA DI PORTA SAN MAMOLO

PIAZZA DI PORTA SAN VITALE

PIAZZA DI PORTA SANTO STEFANO

PIAZZA VII NOVEMBRE 1944

PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA

PONTE RICCARDO BACCHELLI

ROTONDA 35 REGGIMENTO FANTERIA PISTOIA

ROTONDA ALEARDO DONATI

ROTONDA ARNALDO FORNI

ROTONDA AYRTON SENNA

ROTONDA BATTAGLIA DI CASTELDEBOLE

ROTONDA BITTISIA GOZZADINI

ROTONDA BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE

ROTONDA BRUNO GUALANDI

ROTONDA CADUTI ITALIANI IN MISSIONE DI PACE

ROTONDA CESARE MALOSSI

ROTONDA CHARLES DE GAULLE

ROTONDA CROCEROSSINE

ROTONDA DANTE CANE'

ROTONDA DISPERSI DEL NAUFRAGIO DEL PIROSCAFO ORIA

ROTONDA GIUSEPPE GOZZETTI

ROTONDA GRANATIERI DI SARDEGNA

ROTONDA LAVORATORI LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA

ROTONDA LEONE PANCALDI

ROTONDA LUCIANO ROMAGNOLI

ROTONDA MARIA ADELE CROCIONI MICHELINI

ROTONDA ONORATO MALAGUTI

ROTONDA PATRIZIA VICINELLI

ROTONDA PIERO BOTTONI

ROTONDA PIETRO BUBANI

ROTONDA TAXISTI VITTIME STRAGE 2 AGOSTO 1980

ROTONDA TOMMASINA GUIDI

SOTTOPASSO ERNESTO MASERATI

VIA AGUCCHI tratti

VIA ALBERTO MANZI

VIA ALBERTO MARIO

VIA ANTONIO BALDACCI

VIA ARCANGELO CORELLI limitatamente al tratto non residenziale fra via Corticelli e Rotonda Mafalda di Savoia

VIA ARNO

VIA BENEDETTO MARCELLO

VIA CADUTI DI CASTELDEBOLE

VIA CESARE GNUDI

VIA CRISTOFORO COLOMBO

VIA DALLA VOLTA

VIA DEGLI ORTOLANI

VIA DEL LAZZARETTO

VIA DEL TERRAPIENO

VIA DEL TRIUMVIRATO ad eccezione di tutto il tratto in corrispondenza dell'abitato della Birra, regolato a 30 km/h

VIA DON LUIGI STURZO

VIA DUE MADONNE

VIA FERRARESE limitatamente al tratto periferico, dalla linea ferroviaria di cintura verso il confine comunale

VIA FIRENZE

VIA FRANCESCO ZANARDI limitatamente al tratto non abitato tra via Carracci e via Manzi

VIA GIUSEPPE SARAGAT

VIA JURIJ ALEKSEEVIC GAGARIN

VIA LUIGI LONGO

VIA MARCO POLO

VIA MICHELINO

VIA ONDINA VALLA

VIA PAOLO FORTUNATI

VIA PIERO GOBETTI

VIA PIETRO NENNI

VIA PO

VIA PRATI DI CAPRARA

VIA SABOTINO

VIA SAN DONATO limitatamente al tratto periferico, dalla linea ferroviaria di cintura verso il confine comunale

VIA SIMONE DEI CROCEFISSI

VIA STALINGRADO

VIA TAZIO NUVOLARI

VIA TOLMINO

VIA TORINO

VIA TOSCANA limitatamente al tratto periferico, da via Foscherara verso il confine comunale

VIA UMBERTO TERRACINI

VIALE ALDO MORO

VIALE ANGELO MASINI

VIALE ANTONIO ALDINI

VIALE ANTONIO SILVANI

VIALE CARLO BERTI PICHAT

VIALE CARLO PEPOLI

VIALE DELLA FIERA

VIALE DELLA REPUBBLICA

VIALE ENRICO PANZACCHI

VIALE EUROPA

VIALE GAETANO SALVEMINI

VIALE GIAMBATTISTA ERCOLANI

VIALE GIOSUE' CARDUCCI

VIALE GIOVANNI GOZZADINI

VIALE GIOVANNI VICINI

VIALE MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI

VIALE PALMIRO TOGLIATTI

VIALE PIETRO PIETRAMELLARA ad eccezione di tutto il tratto davanti alla Stazione FS, regolato a 30 km/h

VIALE QUIRICO FILOPANTI

VIALE ROMA

VIALE SANDRO PERTINI

VIALE VITTORIO SABENA

VIALE VLADIMIR ILIC ULJANOV LENIN