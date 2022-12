17 dicembre convegno a due anni del patto per il lavoro e per il clima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sabato 17 dicembre mattina la Rete per l’Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna (RECA ER) organizza a Bologna (Centro sociale Costa- via Azzo Gardino 44) un’importante iniziativa a due anni dal patto per il lavoro e il clima promosso dalla Regione Emilia-Romagna, sottoscritto da numerose realtà associative e istituzionali, ma non da RECA. L’iniziativa si articola con un momento di dibattito e approfondimento, dalle 9 alle 12,45, e poi con un presidio dalle 13 in piazza Nettuno (vedi programma allegato). Essa vuole, in primo luogo, evidenziare il fallimento del patto per il lavoro e il clima che, a due anni di distanza, anziché promuovere una svolta nelle politiche ambientali e sociali della Regione, si rivela essere in continuità – e, in alcuni casi, in un peggioramento- della linea produttivista ed economicista che ha guidato le scelte del modello di sviluppo nella nostra regione. Infatti, si prosegue in una politica che mette al centro la produzione di energia dalle fonti fossili – vedi il rigassificatore di Ravenna- anziché puntare ad un forte incremento delle fonti rinnovabili; si procede con le grandi opere stradali, in aperta contraddizione con un’idea di mobilità basata sul trasporto pubblico e sull’uscita dalla predominanza dei veicoli privati e del trasporto merci su gomma; continuano gli interventi che, in varie modalità, producono forte consumo di suolo; si va avanti nei processi di privatizzazione dei fondamentali beni comuni, dall’acqua al ciclo dei rifiuti. Il convegno vuole essere anche un’occasione di rafforzamento del processo di convergenza tra diverse realtà sociali che si occupano dei temi ambientali e del lavoro e che ha portato alla grande manifestazione del 22 ottobre scorso a Bologna e intende, inoltre, dare voce alle tante vertenze ambientali che sono in corso nella nostra regione, che si oppongono alla deriva regressiva delle scelte dell’Amministrazione regionale e, invece, perseguono obietti e priorità alternative ad esse. In questo contesto, rilanceremo anche i contenuti presenti nelle 4 proposte di legge di iniziativa popolare regionale, promosse da RECA e da Legambiente regionale (acqua-rifiuti, energia, rifiuti, consumo di suolo), su cui abbiamo raccolto più di 7000 firme e che hanno iniziato l’iter di discussione in Assemblea regionale, approdando alle Commissioni consiliari competenti. L’iniziativa si concluderà alle ore 13 con un presidio “creativo” in piazza Nettuno, che “festeggerà” i due anni di compleanno del patto del lavoro e del clima. RETE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE EMILIA-ROMAGNA