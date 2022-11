Bimbi in Gamba consegna una nuova protesi estetica a Stefania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Stefania Nacu è una studentessa di 17 anni che frequenta il penultimo anno di Liceo con indirizzo Informatico in Romania. A causa di una malformazione, la ragazza è nata senza l’avambraccio sinistro e sin da piccola è una delle tante giovani sostenute dall’Associazione Alex Zanardi Bimbi in Gamba Odv – l’organizzazione no-profit, con sede a Budrio, che realizza protesi per i bambini che hanno subito amputazioni e che non possono usufruire dell’assistenza sanitaria. La ragazza aveva circa 4 anni quando è entrata in contatto con l’Associazione e attraverso le donazioni – di cui usufruirà fino alla maggiore età – nel corso degli anni ha potuto utilizzare le protesi estetiche applicate da Ottobock Soluzioni Ortopediche, da anni partner di Bimbi in Gamba: “Io sono molto contenta della mia protesi. La indosso a scuola, all’aperto, con gli amici e non mi sento affatto diversa da chi mi circonda. Per me è sempre stato così” – racconta Stefania – “Mi sento normale e questo ha sicuramente facilitato la mia vita sociale e il rapporto con amici e amiche. Grazie a Bimbingamba ho avuto modo di fare amicizia con tanti altri bambini e sono felice di essere per loro un esempio, perché so molto bene che cosa stanno affrontando”. Da piccola Stefania si è appasionata al Taekwondo, sport che pratica da quando aveva 11 anni. I duri allenamenti e le tante sfide sono diventati per lei una vera e propria routine che l’hanno portata a partecipare ai Mondiali di Para Taekwondo, con la nazionale rumena, che si sono tenuti in Turchia nel 2021. La più giovane campionessa nella sua categoria. Adesso Stefania ha una nuova protesi transradiale estetica con invaso in resina e guanto cosmetico in silicone che è stata personalizzata con un tatuaggio: “Purtroppo non posso indossare la protesi durante gli allenamenti e le gare! Ed è un vero peccato perché la mia nuova protesi è personalizzata con un tatuaggio! E non posso fare altro che ringraziare Bimbi in gamba e Ottobock per questo regalo”. Andrea Ferri, Presidente dell’Associazione Alex Zanardi Bimbi in Gamba Odv: “Il progetto Bimbingamba è stata una delle prime iniziative sviluppate da Alex Zanardi dopo l’incidente automobilistico del 2001. Ed è un progetto che racchiude in sé pienamente il carattere di Alex: tenace, combattivo, propeso verso nuovi orizzonti. È da 15 anni che proviamo a dare assistenza al maggior numero di bambini possibili, lavorando ogni giorno per cercare le risorse utili a sostenere questi piccoli pazienti. Non abbiamo vissuto anni facili, tra pandemia e crisi, ma le difficoltà ci hanno spinto a dare sempre di più per poter raccontare storie come quella di Stefania. Un ringraziamento doveroso va a tutti i nostri donatori, ai partner che ci sostengono e a quelli che vorranno sostenerci in futuro per dare nuova linfa a questo splendido progetto”.