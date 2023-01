'Caro benzina': dove conviene (e dove non conviene) fare rifornimento a Bologna

Sta facendo molto discutere la decisione del Governo Meloni di confermare la norma del precedente Governo Draghi che prevedeva il taglio accise sui carburanti solamente fino al 31 dicembre 2022. Giorgia Meloni si è difesa in un video postato sul suo profilo Twitter l’11 gennaio, in cui per sedici minuti ha parlato dei motivi che hanno spinto lei e il suo Governo a non modificare la precedente norma: “Mi hanno rinfacciato di essere una persona incoerente […]. Io sono ancora convinta della necessità di tagliare le accise sulla benzina; il punto è che si fanno i conti con la realtà con cui ci si misura”. Meloni dice poi di non aver mai “promesso di tagliare le accise sulla benzina, perché conoscevo la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata”. Peccato nel programma elettorale di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia per le elezioni dello scorso 25 settembre il problema accise sui carburanti fosse trattato in maniera esplicita, come esplicito era l’impegno nella “sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise”.

Ad ogni modo, il carburante in Italia dallo scorso 1° gennaio è in forte aumento e solamente ieri Repubblica titolava come quello italiano fosse il carburante più costoso d’Europa. Nell’occhio del ciclone sono finiti proprio i benzinai, accusati da più parti di speculare sul prezzo dei carburanti. Gli stessi benzinai hanno risposto proclamando uno sciopero generale per il 25 e 26 gennaio, chiedendo uno “stop all’ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori”.

Il costo di benzina e gasolio a Bologna

Nel generale rincaro dei prezzi, l’Emilia-Romagna è la regione più costosa in Italia. Sul tratto di A14 Bologna-Bari-Taranto, infatti, alla stazione di servizio di Castel San Pietro Terme la benzina è a ben 2,444€, mentre il gasolio è a 2,531€. E nella città di Bologna? In generale il costo medio della benzina a Bologna è di circa 1,820€ a litro, mentre il gasolio va in media da 1,870€ a 1,890€, con picchi che arrivano a sfiorare anche i 2,000€ a litro. Dai dati* non emerge un’indicazione geografica precisa, se non quella che riguarda via Massarenti: qui le pompe di benzina sono le meno costose della città, probabilmente per la grande concorrenza lungo tutta la via. Il prezzo più basso in assoluto è offerto da BC in via Enrico Mattei 9. Prezzi molto simili per i due punti IP di via Massarenti. I benzinai più cari sono i due punti Q8 di via Murri e di piazza di Porta San Mamolo: sono gli unici, infatti, a vendere la benzina ad oltre 1,900€, con il gasolio che sfiora quasi i 2,000€ per litro. Di seguito una lista dei distributori più cari e meno cari in città:

MENO CARI*

BC – Via Enrico Mattei 9: benzina 1,737€ - gasolio 1,787€

IP – Via Massarenti 262: benzina 1,737€ - gasolio 1,792€

IP – Via Massarenti 221/2: benzina 1,737€ - gasolio 1,792€

Eni – Via Mazzini 87: benzina 1,757€ - gasolio 1,817€

Q8 – Via Massarenti 197: benzina 1,739 - gasolio 1,799€

Esso – Via Massarenti 217: benzina 1,739€ - gasolio 1,799€

PIU CARI*

Q8 – Via Ercolani 5/B: benzina 1,819€ - gasolio 1,969€

Q8 – Via Bentini 2: benzina 1,879€ - gasolio 1,899€

Q8 – Via Zanardi 18: benzina 1,896€ - gasolio 1,959€

Q8 – Via Saffi 61: benzina 1,857€ - gasolio 1,887€

Q8 – Via Murri 77/2: benzina 1,919€ - gasolio 1,979€

Q8 – Piazza di Porta San Mamolo 1: benzina 1,919€ - gasolio 1,979€

Esso – Via San Donato 61/A: benzina 1,889€ - gasolio 1,919€

IP – Via Aldina 65: benzina 1,892€ - gasolio 1,929€

Eni – Via Stalingrado 59/4: benzina 1,857€ - gasolio 1,897€

IP – Viale Silvani 8/3: benzina 1,869€ - gasolio 1,929€

Esso – Via di Corticella 180/42A: benzina 1,899€ - gasolio 1,929€

*Dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al sito carburanti.mise.gov.it e compresi dal 7 al 12 gennaio 2023