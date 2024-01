Odio in rete e cyberbullismo, come ne usciremo?: "Aumentiamo le relazioni con le persone"| VIDEO

Stefano Costa, dirigente neuropsichiatra infantile all'Ospedale Maggiore, e Marzia Malaguti, educatrice Ausl Bologna, raccontano a Bologna Today il tema di crescente rilevanza nella società moderna: il cyberbullismo. Fenomeno che di riflesso, spesso si trova a generare anche vere e proprie ondate d'odio social, talvolta travolgenti e sconvolgenti per chi ne resta imbrigliato, come raccontano fatti recenti. Sul territorio locale - dal suicidio del giovanissimo tik-toker agli heaters sullo sfondo del femminicidio Matteuzzi - come su quello nazionale e oltre.

Questo perchè il mondo digitale offre innumerevoli opportunità di connessione e comunicazione, ma purtroppo, può anche essere il palcoscenico di esperienze negative e dannose.

Oggi, cercheremo di comprendere meglio le sfide legate alla gestione della negatività online, i segni e i sintomi del cyberbullismo, nonché le possibili conseguenze psicologiche. Inoltre, scopriremo quali strategie possono aiutare a liberarsi da questo ciclo negativo e come genitori, amici e istituzioni educative possono sostenere le vittime. Infine, esploreremo le dinamiche psicologiche dietro il cyberbullismo e come le scuole possono affrontare questo problema in modo efficace.