Emergenza emilia-romagna: Rise against hunger Italia, in partnership con il Caab, invita ad agire in aiuto della popolazione colpita

A seguito della devastante alluvione che ha sconvolto diverse città dell’Emilia-Romagna, Rise Against Hunger Italia ha sin da subito avviato la macchina dei soccorsi portando aiuti ai territori e alle popolazioni colpite. Domenica 11 giugno la Onlus, in collaborazione con Fortitudo per il Sociale aps e il Centro Agro Alimentare di Bologna (CAAB), ha organizzato una giornata di volontariato patrocinata dal Comune di Bologna. Il CAAB accoglierà coloro che vorranno mettersi a disposizione per confezionare 1000 kit contenenti generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie colpite dall’alluvione che ha devastato intere aree urbane e rurali. “Siamo testimoni di una tragedia che ha aperto una ferita profonda in una terra che è stata costretta a fare i conti con un’emergenza che non ha precedenti” afferma Roberta Baldazzi, country manager di Rise Against Hunger, che prosegue: “Nelle nostre mani è racchiuso un grande potere che si traduce in responsabilità sociale, il potere di scegliere di aiutare con azioni concrete. Grazie alla sensibilità di persone comuni che decideranno di diventare volontari per un giorno, saremo in grado di fornire aiuto a chi in questo momento ha bisogno più che mai di assistenza e conforto. Contemporaneamente, partirà una raccolta fondi per continuare ad aiutare e a ricostruire”. “Sposiamo in pieno l’intento di Rise Against Hunger Italia” afferma Marco Marcatili, presidente del Centro Agro Alimentare di Bologna. “CAAB si concepisce come una grande piattaforma solidale al servizio delle persone – continua – l’iniziativa che ospiteremo l’11 giugno vuole contribuire in modo concreto ad alleviare le sofferenze. Il mondo dell’ortofrutta è tra i più colpiti, sappiamo quanto la vita di tante famiglie sia stata sconvolta, sul fronte economico e su quello degli affetti. Fin da subito ci siamo prodigati per rispondere alle necessità del territorio, mettendo a disposizione prodotti, mezzi, logistica e prendendo in carico richieste e bisogni. La piena disponibilità all’iniziativa di Rise Against Hunger Italia si inserisce in questo solco”. E quanto a solidarietà importante è la logica di rete: “come CAAB stiamo lavorando con la rete dei mercati dell’Emilia-Romagna per ottenere un riconoscimento normativo regionale come piattaforme di logistica solidale. Crediamo che anche da questa dimensione passi l’impegno per una piena responsabilità sociale. “Sentir parlare di vittime, dispersi, migliaia di sfollati ed evacuati ci rattrista e ci ferisce nel profondo” spiega Alberto Albieri, Presidente di Rise Against Hunger Italia. “Ma non vogliamo perderci d’animo e come nel nostro stile, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e correre in soccorso di chi adesso ha davvero urgenza di un aiuto concreto. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere in particolare le comunità isolate a causa dell’inagibilità delle infrastrutture sepolte da frane e allagamenti. La nostra macchina della solidarietà può muoversi solo grazie alla generosità e al lavoro di volontari che ci supportino nella nostra azione. Per questo motivo, invitiamo tutti coloro che desiderano aiutarci in questa missione, a raggiungerci domenica 11 giugno al Centro Agro Alimentare di Bologna (CAAB) per prendere parte a questo grande evento di solidarietà. Tutti insieme possiamo fare molto, noi ne siamo consapevoli e testimoni. Aiutateci ad aiutare”. “Qualche anno fa abbiamo avuto modo di collaborare con la onlus Rise Against Hunger Italia per un evento di impacchettamento di razioni di cibo destinate ai campi profughi siriani” – commenta Giorgio Archetti, Presidente di Fortitudo per il Sociale aps – “Siamo lieti di questa nuova sinergia in occasione della grave emergenza che ha colpito la nostra regione, per la quale ci siamo già prontamente attivati come Associazione e come Fortitudo Pallacanestro Bologna 103. I nostri primi aiuti sono andati al comune di Conselice che vorremmo continuare a sostenere. Pertanto, sono certo che i tifosi biancoblu, sempre attenti alle iniziative sociali che proponiamo, non faranno mancare la loro partecipazione”. Rise Against Hunger Italia è un’associazione che da 10 anni si batte contro la fame nel mondo attraverso la preparazione e distribuzione di razioni e prodotti alimentari da destinare alle popolazioni in grave stato di emergenza o colpite da insicurezza alimentare. La sua sede è ubicata proprio in Emilia-Romagna, a Castel Maggiore (Bo) e da giorni, responsabili e volontari stanno monitorando ora dopo ora l’evolversi dell’emergenza.