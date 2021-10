Un nuovo servizio a favore dei cittadini con difficoltà motorie sul territorio di Castenaso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Progetti del Cuore consegna ai volontari di Auser Bologna, Gruppo di Castenaso un nuovo mezzo attrezzato per l'accompagnamento delle persone fragili della nostra comunità. La collaborazione continua per migliorare la vita di chi ha più bisogno di aiuto ed assistenza, oggi più che mai, dato anche il brutto periodo che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid. La solidarietà vince sempre... Si è tenuta cosi la cerimonia di consegna del mezzo a favore di Auser Bologna Gruppo Volontari di Castenaso, completamente attrezzato per il trasporto di anziani, ragazzi con disabilità e persone fragili del nostro territorio. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Castenaso: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Ed è stato proprio grazie alla partecipazione della attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.