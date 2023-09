Strade, al via i lavori dell’Accordo quadro: neve, manutenzione ordinaria e asfaltatura

È stato firmato il verbale di consegna e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell' "Accordo quadro di lavori e servizi integrati per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Bologna".

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, avvenuta ad agosto scorso alla RTI formata da Frantoio Fondovalle Srl, Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola Scrl, Zini Elio Srl, SIAS Spa e Pesaresi Giuseppe Spa, con questo atto ora si potranno stipulare gli affidamenti dei contratti attuativi per i vari servizi previsti. In particolare, quelli che richiedono di essere attivati entro l'autunno sono: il servizio invernale per lo spargimento del sale e per l'operatività degli spazzaneve, la manutenzione ordinaria e il rifacimento delle pavimentazioni stradali.

L’Accordo quadro rappresenta la cornice del contratto di quattro anni, di importo stimato superiore ai 120 milioni di euro, che si occuperà del monitoraggio e della manutenzione ordinaria delle strade a supporto del personale interno sorvegliante e cantoniere, della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, del servizio neve e del verde stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, della verifica e manutenzione straordinaria dei ponti.

