“Progetti del cuore” consegna un mezzo per i cittadini di Sasso Marconi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è tenuta venerdì 30 settembre presso il Municipio di Sasso Marconi, in Piazza dei Martiri, 6 la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto che serve a sostenere gli spostamenti della fascia debole della popolazione. Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile per due anni un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività. Il Comune di Sasso Marconi provvede all’aiuto delle persone anziane, o con gravi problemi di disabilità, offrendo loro servizi e prendendosi cura di chi soffre grazie al sostegno di attività come Progetti del Cuore. Il Comune, il mondo dell’associazionismo e i cittadini avranno quindi a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire ad anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie un importante servizio di mobilità gratuita (assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago. ecc…). Per festeggiare l’arrivo del veicolo, era presente anche il vice sindaco Luciano Russo, oltre agli straordinari volontari, le numerose famiglie beneficiarie del servizio e i titolari delle attività sostenitrici. “Ricevere un mezzo del genere significa per il Comune di Sasso Marconi aiutare chi vive in stato di difficoltà - spiega il vice sindaco - e offrire prevalentemente una soluzione, seppur parziale ma nello stesso tempo valida, ai problemi legati alla mobilità della cosiddetta fascia debole della popolazione. Noi abbiamo già potuto usufruire di questo mezzo, durante la pandemia per il trasporto di persone inabili in vari centri medici e hub vaccinali. E’ predisposto per fornire questo tipo di aiuto: facilitare gli spostamenti della gente che vive in stato di mobilità ridotta. Viene spesso utilizzato dalle associazioni del territorio, dal mondo del volontariato e dalla pubblica assistenza, oltre che dagli uffici comunali che si occupano di fornire un supporto di tipo socio-sanitario. In periodo covid, grazie a questo supporto, abbiamo servito il territorio metropolitano partendo da Sasso Marconi e arrivando fino a Castiglione dei Pepoli, o nel comune di Medicina. Quantificare i viaggi che organizziamo, in media, è complicato, ma la nostra presenza è assicurata”. Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo. Un immenso GRAZIE a tutti coloro che a vario titolo hanno intrapreso questo viaggio insieme a noi. Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto.