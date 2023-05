Treni, tratto ancora sospeso: "2,5 milioni di euro di danni per maltempo"

E' ancora sospesa la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Ravenna, tra Lugo e Russi, e, dagli ultimi aggiornamenti, gli interventi di ripristino dureranno almeno per due settimane.

Rfi fa sapere che "il graduale deflusso delle acque, che nei giorni scorsi hanno allagato vaste aree del territorio ravennate, ha messo in evidenza i pesanti danni all’infrastruttura ferroviaria – stimati in 2,5 milioni di euro - provocati fra le località di Lugo e Russi dal recente maltempo".

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno rilevato danni a circa un chilometro e 800 metri di binario e ad un ponte ferroviario. La durata dei lavori di ripristino sarà di almeno due settimane.

Il 3 maggio erano stati sospesi i treni sulla linea Adriatica per rischio inondazioni, tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. Disagi anche per Alta Velocità e InterCity con cancellazioni e limitazioni di percorso. La circolazione era ripresa lentamente in serata, ad eccezione del tratto tra Russi e Lugo e tra Lavezzola e Mezzano.