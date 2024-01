Una storia di speranza per i bambini ricoverati al Sant’Orsola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La società di formazione Proleven rinuncia alla classica festa di Natale aziendale a favore di un progetto destinato ai bambini con malformazioni genetiche ricoverati presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. I dipendenti scrivono una fiaba sulla speranza e cuciono i pupazzi protagonisti per donarli ai bambini che stanno trascorrendo le feste in ospedale anziché tra i propri cari. “Ogni anno siamo soliti organizzare un evento di fine anno dedicato ai membri del nostro team, un momento in cui distrarci dal lavoro e stare bene insieme, celebrando il Natale e l’anno nuovo” racconta Carolina Boarini, co-fondatrice di Proleven. “Quest’anno, abbiamo pensato di fare qualcosa in più: non solo passare un bel momento tutti insieme, ma farlo con uno scopo importante, quello di regalare un po’ di gioia e speranza a chi il periodo festivo non riesce a viverlo con la stessa spensieratezza di tutti noi” – aggiunge Carolina. Per questo, il 21 dicembre l’azienda ha deciso di fermare ogni attività lavorativa: l’intero team aziendale ha collaborato per ideare una storia che trasmettesse ai bambini, ricoverati all’Ospedale Sant’Orsola in attesa di subire un intervento chirurgico, un messaggio di speranza e forza di fronte alle sfide che la vita pone. Ideata la storia, è poi giunto il momento di scriverla, realizzare le illustrazioni e cucire i pupazzi protagonisti. Tra questi Fos, un piccolo drago dall’aspetto spaventoso ma con un cuore buono, che scopre che tutti noi abbiamo un potere speciale (nel suo caso le fiamme, che possono illuminare le grotte oscure) e che dobbiamo solo trovare il coraggio di usarlo per vincere le sfide più difficili della vita. “Desideriamo ringraziare l’associazione Amaci – aggiunge Carolina Boarini – che si occupa quotidianamente di supportare i bambini e le loro famiglie e che ci ha consentito di dare vita a questo splendido progetto, con il quale abbiamo voluto concludere il 2023 e iniziare il 2024 con coraggio e speranza.” Proleven è una società di formazione per le risorse umane attiva nei settori della sicurezza sul lavoro, del benessere aziendale, delle soft & hard skills e degli eventi di team building. Con sede italiana a Casalecchio di Reno (BO), Proleven si occupa da oltre 10 anni di supportare le oltre 1500 aziende clienti nel rendere il loro ambiente di lavoro più sicuro, sano, produttivo e coinvolgente per le persone che quotidianamente vi lavorano. Alla base di tutto la profonda convinzione che ogni azienda debba essere considerata come un gruppo di persone, che, in un ambiente positivo, che investe nella loro sicurezza, crescita personale e formazione, possono davvero fare la differenza. Amaci associazione ODV con sede operativa in Via Giuseppe Massarenti 11 a Bologna nasce nel 1990 per volontà di un gruppo di chirurghi, Pediatri insieme ai genitori di bambini nati con malformazioni congenite. Lo scopo dell’associazione è di affiancare l’équipe medica e la Struttura Sanitaria Pubblica nella cura dei bambini, attraverso l’acquisto di attrezzature mediche di supporto, sia per il reparto che per le sale operatorie, gli arredi, letti per i pazienti, nonché borse di studio per studenti specializzandi, master universitari e per dare un aiuto concreto alle famiglie bisognose, in particolare quelle che provengono da paesi dove non esiste la reciprocità sanitaria. In foto: - Caterina e Michele del Team Proleven consegnano a Massimo, dell’Associazione Amaci, e allo staff dei reparti dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna la fiaba, i pupazzi e altri doni per i bambini. - La copertina del libro creato dal team Proleven e uno dei protagonisti, il pupazzo Fos.