I consigli dell'esperto. Ecco i 5 film di Natale più belli di sempre! Ognuno ha il suo film di Natale ed è tempo di decidere quale è il nostro. Ci aiuta Enrico Ruggeri (esperto di cinema e omonimo del cantante!) che ha stilato una bella lista di "cult"

La prima cosa che ho fatto quando l'amico cinefilo Enrico Ruggeri (come il cantante milanese, ma non è lui) mi ha mandato la sua top-five dei film di Natale più belli di sempre l'ho scorsa rapidamente per vedere se c'era anche il mio preferito. Ambientato a Londra con riprese fatte all'aeroporto Heathrow, eccolo piazzato al numero 4: "Love Actually" (l'amore davvero), con l'adorabile Hugh Grant nei panni del primo ministro inglese. Coraggiosa la scelta di Enrico di non includere "Una poltrona per due", che è per molti il vero film di Natale anche se il regista John Landis non ci pensava neppure a vederlo come storia delle Feste (se mai un'anti-favola), facendolo tra l'altro uscire nelle sale in giugno (era il 1983, in Italia lo abbiamo visto per la prima volta nel gennaio '94).

Alla fine di film di Natale ognuno ha il suo e pare che quello più amato (leggo in rete) è "Mamma ho perso l'aereo": l'indimenticabile Macaulay Culkin che nella pellicola datata 1990 è quel "povero" bambino dimenticato a casa dai genitori (che partono per le vacanze di Natale) alle prese con dei ladri che puntano alla sua casa.

E, film cult a parte, anche quest'anno abbiamo il nostro cine-panettone tutto italiano. Ebbene sì. E' il film di Alessandro Siani con Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro (lo stesso regista recita nel ruolo di un piccolo truffatore nepoletano in trasferta a Roma): si intitola "Chi ha incastrato Babbo Natale?". Alla Roger Rabbit insomma, ma non è metà film e metà cartoon.

Ma vediamo cosa dice l'esperto: quali i 5 film di Natale più belli di sempre? Eccoli messi ben bene in fila, perfetti per il gioco "Celo celo, manca manca".

1. La vita è meravigliosa

Un film senza tempo, un capolavoro del cinema sentimentale. George Bailey dedica tutta la sua vita al servizio degli altri, ma quando cade in rovina, l'angelo di seconda classe Clarence gli regala il miracolo della felicità, rendendolo l'uomo più "ricco" del mondo. E quando una campanella suonerà, anche Clarence metterà le ali.

Perché…nessun uomo è un fallito se ha degli amici.

2. Mary Poppins

Quando l'immaginazione e la fantasia rendono migliore la realtà. Mary Poppins, tata tuttofare, entra a gamba tesa nella disastrata famiglia Banks, portando gioia e serenità a grandi e bambini. D'altronde, basta un poco di zucchero…

Perché…è praticamente perfetto, sotto ogni aspetto.

3. Le 5 leggende

Un film d'animazione avvincente e poetico, e anche divertente, che sa coniugare azione e buoni sentimenti. Le leggende più amate dei bambini, Babbo Natale, il Coniglio pasquale, la Fatina dei denti, l'omino di sabbia e Jack Frost, sono i guerrieri che devono combattere contro l'Uomo Nero, che vuole cancellare i desideri dei bambini e portare paura e sconforto.

Perché…nessun bambino debba mai smettere di sognare.

4. Love Actually

Dieci storie ironiche e romantiche, che si intrecciano nella Londra a ridosso del Natale. Un film che riesce, grazie a un cast eccezionale e a una sceneggiatura impeccabile, a parlare d'amore al cinema. E non pensiate che sia facile.

Perché…se lo cerchi, l'amore davvero è dappertutto.

5. A Christmas Carol

Tratto dal racconto di Dickens Canto di Natale, Zemeckis dirige attori famosi in un film d'animazione strabiliante, capitanato da Jim Carrey nella parte di Ebenezer Scrooge, un vecchio avaro che odia tutto e tutti. Fino a quando gli spiriti del Natale Passato, Presente e Futuro non lo accompagneranno a vedere la sua vita passata e la sua morte futura, e a capire quanto è importante amare e essere amato.

Perché…c'è sempre una ragione per festeggiare il Natale.

Enrico Ruggeri è un medico ANT con la passione per il cinema, ed è responsabile del Cineforum della Formica, dove tiene corsi annuali di storia del cinema.

