Artificieri in viale XXII Giugno (chiusa al traffico): valigia sospetta sulla panchina- VIDEO

Viale XXI Giugno chiusa al traffico per l'intervento della Polizia, dopo il ritrovamento/segnalazione di una valigia abbandonata nei pressi di una panchina in Piazzetta Salvo D'Acquisto, a pochi passi da Piazza dei Tribunali. Alle 22.00 di oggi, 5 settembre, il robottino "arificiere" è ancora al lavoro, mosso dagli agenti che lo usano per avvicinarsi al bagaglio abbandonato e verificare che non contenga materiale esplosivo.

Sul posto anche la Polizia Locale, che sta fermando il traffico in entrambe le direzioni mentre l'area interessata è transennata e quindi off-limits anche per i pedoni. Affascinante osservare come questo strumento tecnologico che funziona come una macchinina radiocomandata riesca a far ispezionare gli oggetti che si considerano pericolosi mantenendo una distanza di sicurezza adeguata. Il robot può infatti effettuare lastre a raggi X che vengono monitorate in tempo reale.