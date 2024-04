Calci e pugni alla testa per un telefonino, studente rapinato in via Broccaindosso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima lo hanno fermato e poi lo hanno buttato a terra e preso a calci e pugni alla testa. Tutto per rubargli il suo iPhone mini 12. È successo ad uno studente universitario che di mattina percorreva via Broccaindosso, in pieno centro di Bologna, sotto il portico. Non è certo l'unico episodio avvenuto in centro nell'ultimo periodo, dove le spaccate e le rapine sono state numerose.

Il giovane è stato avvicinato da due ragazzi di 15 e 17 anni, entrambi di origine tunisina, che lo hanno malmenato per poi derubarlo. Lo studente è riuscito a contattare il numero di emergenza 112, ma solo dopo che i due aggressori sono riusciti a fuggire verso via San Vitale.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno prontamente raggiunto la zona dov'è avvenuta la rapina, riuscendo poco dopo ad individuare e bloccare in via Zamboni angolo Largo Trombetti, i due giovanissimi descritti dalla vittima. Quest’ultimo, grazie alla localizzazione del proprio telefono attraverso l’applicazione di Apple “Dov’è”, ha fornito costantemente ai militari la posizione gps in tempo reale del suo cellulare. I due minorenni fermati, riconosciuti dalla vittima, hanno confessato di essere stati loro gli autori materiali della rapina e, nella circostanza, il 17enne ha consegnato ai carabinieri l’Iphone che aveva nascosto all’interno degli slip.

Dopo le formalità di rito e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, i due minorenni sono stati arrestati e collocati presso l’Istituto Penale Minorile della città. Al termine dell’udienza di convalida, il gip del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia ha convalidato gli arresti e sottoposto i due minori a misura cautelare.