QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Bologna F.C. regala emozioni su emozioni. Fa sognare in grande i tifosi rossoblu, che ci credono sempre di più alla Champions (fatti i dovuti scongiuri, come scaramanzia impone). Ma se gli uomini di super Thiago Motta viaggia veloce, il progetto dello stadio temporaneo, saprà stargli al passo? Bisognerà ritoccare il progetto definitivo già partorito per restituire alle tifoserie un posto adeguato (e magari anche quello del nuovo Dall'Ara), viste le rosee prospettive che si affacciano?

Problematiche da questo punto di vista non dovrebbero essercene. Almeno così assicura l’assessora Roberta Li Calzi, che annuncia che i lavori sono in corsa e che nelle prossime settimane, il Sindaco insieme alla società, aggiorneranno la cittadinanza sui prossimi passi. "L’eventuale qualificazione del Bologna FC alle coppe europee non influirà in alcun modo sui tempi di realizzazione dello stadio temporaneo, né sul restyling del Dall’Ara".

"Stiamo lavorando con grande entusiasmo per questo progetto - sottolinea da buona tifosa rossoblu Li Calzi - come si può immaginare visto il momento. È una missione per Bologna".

Cosa sappiamo al momento sullo stadio temporaneo del Bologna

Intanto guardando al progetto definitivo dello stadio temporaneo depositato sappiamo ormai per certo che sorgerà presso FICO-CAAB in un’area di proprietà del Comune. Per la gioia di Oscar Farinetti, che tenta il (ri)rilancio della sua creatura con l'avvio del Grand Tour Italia).

Sappiamo anche che - almeno al momento attuale - sono contemplati 16.000 posti, di cui oltre 2.000 coperti.

Sappiamo che il progetto prevede un utilizzo da parte del BFC per le due stagioni durante le quali ci saranno i lavori di riqualificazione dello Stadio Dall’Ara e, successivamente, sarà possibile una riduzione dell’impianto a poco più di 2000 posti (mantenendo la tribuna coperta) per il calcio delle giovanili e della squadra femminile.

Sappiamo anche che l’estensione dell’area di progetto è di circa 38mila metri quadri e le aree aperte attorno alla struttura, dopo la riduzione della capienza, saranno di circa 14mila metri quadri.

Sappiamo infine che, c'è abbondanza di parcheggi perché già presenti nella struttura di FICO. Contrariamente a quanto accade oggi nella zona del Dall'Ara, dove in giornate di partita si moltiplicano le soste selvagge e amplificano le problematiche dei residenti circa i posteggi.

I lavori

In attesa che società e Comune facciano il punto, al momento sappiamo che i lavori per lo stadio temporaneo e il Renato Dall’Ara sono stati riuniti in un unico procedimento e andranno di pari passo.

L’obiettivo esplicitato era quello di avviare i lavori per la costruzione dello stadio temporaneo nell’estate del 2024 e di terminarli nell’estate del 2025. Il Bologna giocherebbe quindi nel nuovo impianto nelle stagioni 2025-2026 e 2026-2027.

Parallelamente dall’estate 2025 partirà la ristrutturazione del Dall’Ara con l’obiettivo di inaugurarlo nella primavera del 2027.

Alla scadenza del periodo di concessione decennale il nuovo impianto entrerà nella piena disponibilità dell’Amministrazione comunale e della città per le necessità della pratica sportiva con particolare riferimento a sport outdoor compatibili oltre alla possibilità di utilizzo per eventi e manifestazioni idonee per la capienza della struttura.