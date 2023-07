Alluvione, ecco la lista di danni nella Valle del Santerno

I quattro Comuni della Valle del Santerno hanno completato nei giorni scorsi un programma di rendicontazione dei danni provocati dall'alluvione, una prima ricognizione dei fabbisogni che riguardano le spese e i danni al patrimonio pubblico e l'ammontare dei debiti fuori bilancio che gravano sulle casse degli enti.

Debiti fuori bilancio per arginare le criticità

Per quanto riguarda il Comune di Castel del Rio si parla di 200mila euro di debiti fuori bilancio, in attesa di copertura da parte di fondi regionali e ministeriali, per interventi di somma urgenza. Su fronte dei numeri relativi al fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico la cifra si attesta attorno ai 22 milioni di euro. Il Comune di Fontanelice tocca quota 300mila euro di debiti fuori bilancio per arginare le criticità più urgenti legate alla doppia ondata emergenziale dello scorso maggio. Di questi, circa 127mila sono stati coperti con un avanzo di bilancio disponibile. Cifre impegnate per attivare le prime operazioni di pulizia delle strade, predisporre in più punti dell'area di riferimento una viabilità alternativa tempestiva ed acquistare diversi materiali. Per il capitolo interventi previsti, invece, gli importi lievitano attorno ai 5 milioni di euro considerando quelli di somma urgenza e quelli che dovrebbero essere finanziati in futuro dall'arrivo delle "tanto attese" risorse ministeriali. Spese che riguardano il riassetto della viabilità stradale comunale e il patrimonio di proprietà dell'ente ma che non comprendono i danneggiamenti sulle arterie provinciali e sulla ciclovia del Santerno.

Spese per pulizia e rimozione di fango e detriti

Per il municipio di Casalfiumanese l'importo del debito fuori bilancio supera di poco i 325mila euro. Gran parte della somma si riferisce ad interventi di natura tecnica tra pulizia e rimozione di fango e detriti per garantire la percorribilità delle strade colpite da esondazioni, frane e smottamenti. Ma anche la creazione di percorsi alternativi, manutenzione di coperture di edifici pubblici nel capoluogo e nelle frazioni oltre al drenaggio delle acque di falda. Le stime degli interventi necessari nelle prossime settimane per evitare la situazione di pericolo e per il pristino supera la soglia degli 11,5 milioni di euro. Tra questi spiccano i rifacimenti delle mura del centro storico (2 milioni), il consolidamento della strada e ripresa delle frane di valle in via Maddalena (3 milioni), la palificazione delle vie dei Mercati e della Villa (428mila euro), la stabilizzazione del versante di via Croara (810mila euro), il ripristino di alcuni alloggi sugli immobili Acer di via Giovanni XXIII in cui permane l'ordinanza di sgombero (610mila euro) e il riposizionamento planimetrico del fiume Sillaro nella posizione antecedente agli eventi dell'alluvione (500mila euro). Per il Comune di Borgo Tossignano il debito fuori bilancio è di 32mila euro a cui aggiungerne altri 20mila per l'assistenza alle persone evacuate e 18mila per ulteriori spese per pasti e carburante per un totale di 70mila euro. La stima dei danneggiamenti che insistono sulle strade di pertinenza comunale in area borghigiana supera, infine, quota 8milioni di euro.