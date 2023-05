Frane che avanzano, strade off limit, rifornimenti via cielo: stremata la Valle del Santerno

In piena attività il Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile della Valle del Santerno colpita dall’alluvione che ha potuto anche contare su una domenica, finalmente, senza pioggia: "Troppi ciclisti e curiosi presenti nel corso della giornata sulle strade interdette al traffico da specifiche ordinanze. Il clima mite e il ritorno del sole non devono alterare l’attenzione e la sensibilità per l’incolumità pubblica nelle zone colpite dall’emergenza", spiegano i sindaci.

Intanto a Imola arrivano 200 persone evacuate da Conselice, in provincia di Ravenna, per essere ospitate nel centro di accoglienza, allestito dalla Regione insieme al Comune, posto all'interno dell’ex sede dell’Inps, in via Garibaldi. Dotato di cucina da campo già allestita, il centro viene gestito dalla Croce Rossa di Imola.

Anche i Commissari di percorso dell'Autodromo di Imola si danno da fare: dopo l'annullamento del Gran Premio hanno aiutato a ripulire le strade dal fango.

La situazione nei 4 comuni della Vallata

A Casalfiumanese attività continua sui ponti. Per quello di via Andrea Costa, dove a seguito della segnalazione ricevuta nella giornata di ieri, a seguito dei sopralluogo effettuati non sono registrati rischi particolari tuttavia in via prudenziale è stato predisposto un senso unico in attesa di alcune valutazioni generali più approfondite nei prossimi giorni. Per i passaggi sul Sillaro della Mingardona, in località San Clemente, e della via Emilia occorrerà, invece, un’analisi approfondita a carattere topografico. A riguardo del ponte di via Fiagnano nella frazione di San Martino in Pedriolo, dove c’è già il via libera della Regione per lo svolgimento dei lavori di consolidamento della spalla, si è proceduto in mattinata al sopralluogo insieme all’ufficio tecnico comunale ed al topografo incaricato con seguente predisposizione dei punti di riferimento per il monitoraggio che domani porterà all’esecuzione delle prime misurazioni. In caso di rilevamenti positivi, già martedì sarà possibile riaprire il varco al traffico diminuendo i disagi dei cittadini di via Beccara e del lato destro del Sillaro che comprende anche diverse aziende agri-zootecniche. Il ponte, quindi, sarà di tanto in tanto inutilizzabile soltanto in occasione di veloci rilievi. Le notizie relative al guado di Carseggio registrano l’avanzata delle operazioni di pulizia ma i residenti sono ancora impossibilitati al rientro nelle proprie abitazioni. Riapertura totale di via Croara sempre più vicina mentre all’altezza del fiume Sillaro è in azione il personale dell’Esercito con mezzi idonei per un’adeguata rimozione dei tanti ostacoli naturali presenti. Domani scuole elementari aperte anche a Sassoleone, restano a casa solo i più piccoli della scuola materna della frazione. Un grande ringraziamento ai volontari che si sono occupati della sistemazione delle stesse.

A Castel del Rio monitorata con attenzione via Peschiere dove si procederà ad un intervento di invasamento dell’acqua ancora presente. Meno gravi i disagi in località Guasteto, dalla via Panoramica si può giungere in località Cantagallo. Preoccupano alcuni cedimenti sopra Ca’ del Gobbo nella zona sud-est dell’abitato.

A Borgo Tossignano chiusa via Campiuno per una serie di frane che insistono sulla sede stradale dove si sono create diverse fessurazioni. Continua il lavoro via cielo, con elicottero dei Vigili del Fuoco, per portare il fieno per nutrire i tanti capi di bestiame pre enti nelle stalle irraggiungibili. Si prosegue con il monitoraggio delle tante frane in continua evoluzione.

Da Fontanelice, altro territorio interessato dai voli dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per la consegna dei nutrimenti al bestiame, si rilevano diverse criticità all’altezza della Riva dei Cavalli nell’area fluviale colpita da una frana. Non meno invalidante il quadro della SP33 che andrà attenzionata bene nei prossimi giorni. Buone notizie per quanto concerne la fessurazione sul terreno in via dei Platani che non ha ampliato ulteriormente le proprie dimensioni alimentando un clima di fiducia sul possibile rientro nelle proprie abitazioni dei residenti.

