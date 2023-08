Alluvione, Figliuolo convoca un tavolo per il 24 agosto

Dopo le schermaglie degli ultimi giorni sull’asse Bologna-Roma, si torna a lavorare per la ricostruzione del post alluvione. Per il prossimo 24 agosto, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha convocato un tavolo che si terrà nella sede della Regione, in viale Aldo Moro, per fare un punto sui lavori per la ricostruzione. Alla riunione sono state convocate dieci tra autorità ed enti della regione Emilia-Romagna.

La riunione, scrive in una nota la struttura commissariale, “è finalizzata a procedere all'elaborazione di un piano degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione che tenga conto delle necessità prospettate dagli amministratori locali e delle priorità dettate dal quadro di situazione generatosi in seguito agli eventi alluvionali dello scorso maggio". Il tavolo si rende necessario, continua il testo, “per sottoporre l'insieme degli interventi a ulteriori verifiche preliminari, anche in ragione della complessità dei nuovi fattori climatici e idro-geologici che impattano sul reticolo idraulico e sui versanti collinari e montuosi".

