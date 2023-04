Ambientalisti mettono una lapide in Comune per chiedere i documenti sull'impatto sanitario del Passante di Mezzo

Le realtà ecologiste bolognesi AMO Bologna, Bologna for Climate Justice, Extinction Rebellion, Fridays for Future e Legambiente, chiedono a gran voce la "Valutazione di Impatto Sanitario del Passante di Mezzo": lo hanno fatto nel cortile di Palazzo D'Accursio e hanno annunciato che il prossimo lunedì (il 17 aprile ore 16.30 ndr) torneranno con una "spentolata" che chiede alla cittadinanza la partecipazione con qualsiasi cosa possa fare rumore. Hanno anche affisso sul portone del Comune una lapide di cartone. Che cosa chiedono gli attivisti?

"Ormai da 14 mesi la richiesta di Vis è sul tavolo del sindaco di Bologna e del presidente della Regione Bonaccini, ma finora nessuna risposta. Eppure, "procedere con un'opera così impattante come l'allargamento di un'autostrada in pieno territorio urbano, che interessa direttamente 90.000 persone e indirettamente tutta la popolazione di Bologna, senza conoscere l'impatto sulla salute delle persone è un atto esecrabile" ha dichiarato Luca Tassinari di Amo Bologna.

"In queste settimane Società Autostrade ha abbattuto centinaia di alberi pluridecennali in vista dell’avvio dei cantieri per l’allargamento del Passante di Mezzo - dichiarano gli ambientalisti - Se realizzato, il progetto provocherebbe l’aumento dei transiti di mezzi pesanti e veicoli nel tratto urbano dell’autostrada, e quindi più inquinamento e rumore, oltre a devastare parchi e aree verdi vicine alle nostre case e alle nostre scuole, e a far crescere il traffico all’interno della città. Nei quartieri attraversati dal Passante di Mezzo l’aspettativa di vita è di tre anni inferiore a quella in altre aree della città, e a febbraio 2022 decine di associazioni hanno chiesto una Valutazione di Impatto Sanitario. Conoscere è imprescindibile per agire, e tutelare la salute delle/dei bolognesi è un dovere delle istituzioni locali. Sono passati 14 mesi, ma Sindaco e Presidente della Regione hanno fatto finta di non sentire".