Assembramenti in Piazza Scaravilli, un centinaio di giovani in bivacco e poche mascherine

Assembramenti e violazioni varie delle misure anti covid vigenti. Così sul territorio bolognese continuano a fioccare multe a seguito dei controlli delle forze dell'ordine.

Il blitz più massiccio si è registrato ieri sera intorno alle 21, in piazza Scaravilli. Zona universitaria. Già teatro nelle scorse settimane di assembramenti, inquanto luogo di ritrovo abituale di giovani, pure in epoca ante coronavirus.

Alcune volanti del commissariato Due torri San Francesco si sono recate sul posto dove erano radunati -riferiscono gli agenti - oltre un centinaio di giovani, che stavano lì intorno bivaccando. All'arrivo delle pattuglie la maggioranza dei presenti si è immediatamente allontanata, disperdendosi. Tra rimasti, alcuni sono stati trovati senza mascherina, e sono quindi stati sanzionati per la violazione della normativa covid. A 8 muilte ammonta il bilancio totale.

Controlli antic-covid sul territorio, multe per spostamenti notturni e consumo bevande davanti a locali

Sempre nella giornata di ieri, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio bolognese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 676 persone e controllato 482 veicoli e 107 pubblici esercizi. 5 persone, età media 27 anni, sono state identificate nel corso dei controlli per aver violato la normativa sulle disposizioni anti Covid-19. Tra queste, quattro sono state sanzionate per via degli spostamenti notturni e diurni non autorizzati, una persona, invece, è stata sanzionata dai Carabinieri della Stazione Loiano perché sorpresa a consumare una bevanda davanti a un locale, invece di attenersi alla normativa sull’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.