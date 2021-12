Aumento tariffe People Mover, Lega: "Fallimento della gestione del Pd"

"L'aumento delle tariffe del People mover per il 2022 è l'ennesima certificazione del fallimento della gestione del Pd di questa infrastruttura altrettanto fallimentare".

Lo ha detto Matteo Di Benedetto, consigliere comunale della Lega di Bologna, dopo l'annunciato aumento delle tariffe per la monorotaia aeroporto-stazione.

"Un servizio - continua il leghista - che funziona a metà e solo a volte. Gli utenti devono incrociare le dita e sperare che parta quando vanno lì davanti. È assurdo che oltre ad andare a ripianargli il bilancio ora gli diamo il cinque mentre hanno anche il coraggio di alzare prezzo di un servizio che definire inefficiente è generoso. Speriamoche non sia un'anteprima delle prossime grandi infrastrutture che il Pd vuole portare in città" conclude il consigliere del Carroccio, facedno riferimento al Passante, l'allargamento della tangenziale, deliberato due giorni fa in Consiglio comunale.

(Foto FB Matteo Di Benedetto)