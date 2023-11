In abiti militari saccheggiano e vandalizzano azienda

Se non avesse provocato danni per migliaia di euro, potrebbe sembrare una commedia, ma non sono ladri burloni quelli che hanno letteralmente assaltato un'azienda avicola di Borgo Tossignano

La vicenda ha avuto avvio lo scorso 29 ottobre, il procuratore dello stabilimento, specializzato nella produzione biologica, si era rivolto ai Carabinieri denunciando un'effrazione: dopo aver danneggiato gli armadietti dei dipendenti, i ladri-vandali avevano attivato gli estintori contro 50.000 uova di gallina. Nell'occasione erano stati rubati anche PC, un monitor TV e altri oggetti.

Il 5 novembre, dopo una settimana, un altro attacco: in quella circostanza era stato sfondato il parabrezza dell’auto di una guardia giurata.

Il colpo ripreso dalle telecamere

I Carabinieri, in accordo con la Procura e coadiuvati dalla vigilanza privata dell’azienda, dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, si sono appostati in zona e non hanno fallito, avvistando i malintenzionati nuovamente nella notte dell’11 novembre nelle vicinanze dell’area.

Sono quindi intervenuti e hanno bloccato 4 persone: sottoposti a una perquisizione personale e domiciliare, i soggetti che indossavano abiti militari, sono stati trovati in possesso di vari oggetti da scasso, compresa un’ascia, un passamontagna e parte della refurtiva asportata all’azienda, tra cui 130 uova, delle confezioni di pollo e di coniglio.

Si tratta di quattro giovani sulla ventina che al momento sono stati denunciati.

Sempre le immagini delle telecamere avrebbero contribuito a sventare un furto a Bazzano. La padrona di casa, per mettere in guardia i residenti della zona, ha pubblicato la foto della banda di ladri sui social.

Nei giorni scorsi i Carabinieri del radiomobile di Molinella hanno denunciato cinque ragazzi, un 18enne e quattro 16enni, studenti e incensurati, alle Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni. Sono stati accusati di tentato furto aggravato in concorso in una azienda agricola.