Bologna Marathon: durante la corsa chiuse alcune uscite della tangenziale

In occasione della seconda edizione della Maratona di Bologna, che si svolgerà domenica 5 marzo, sarà necessario adottare, sulla Tangenziale di Bologna, Autostrade comunica alcuni provvedimenti di chiusura delle carreggiate, dalle 9:00 alle 13:00 o comunque fino al termine della competizione:



-sarà chiuso lo svincolo 9 "San Donato", in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8bis "Viale Europa" o lo svincolo 10 "Roveri";



-sarà chiuso lo svincolo 11 bis "Castenaso Ravenna", in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 "San Vitale" o allo svincolo 12 "SS65 della Futa".



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.