Un altro attacco No Vax contro Bonaccini. "I nazisti sterminavano, i vaccini salvano la vita"

Un altro attacco no vax contro il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, stavolta a Reggio Emilia nella sede Pd dove sono comparsi alcuni manifesti che paragonano i vaccini al nazismo. "Imporre il vax è nazismo" si legge accanto ad una foto del presidente con una svastica sopra.

"I nazisti assassinavano, anzi sterminavano. I vaccini proteggono, possono salvare vite. Il paragone è indegno - ha scritto Bonaccini su Facebook - soprattutto nei confronti di milioni di persone che persero la vita nei campi di concentramento (e non solo) e di tutti coloro che subirono violenze e lutti indicibili a causa della follia nazista. E nei confronti di chi, tantissime donne e uomini, soprattutto giovani, sacrificarono le loro vite combattendo il nazi-fascismo per ridare a tutti noi liberta', pace e democrazia. Quella libertà che permette oggi, agli autori di gesti così vigliacchi di incitare vergognose e irricevibili campagne, solo piene di odio e bugie".

Solidarietà e condanne del gesto da parte di molti movimenti politici, dal Pd alla Lega. "Esprimo totale solidarietà al presidente Stefano Bonaccini per gli attacchi violenti e di odio ricevuti. La pandemia non si combatte con le minacce. L’accostamento al nazismo offende, oltre che le vittime del Covid, anche quelle della Shoah. Un vile attacco da condannare, come ogni forma di violenza, senza se e senza ma", così Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura e senatrice della Lega.