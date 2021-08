Bonaccini, green pass e scuola: "Tamponi gratuiti per gli studenti"

Green pass sui luoghi di lavoro e tamponi gratuiti per gli studenti. Sono i punti su cui si focalizza il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervistato stamane su Canale5. "Col green pass a scuola si è fatto un passo avanti. Ma servono comunque le vaccinazioni e i tamponi gratuiti, soprattutto per gli studenti", dice Bonaccini.

"Io avrei esteso la vaccinazione obbligatoria anche al personale scolastico- ricorda Bonaccini- ma col green pass si fa comunque un passo avanti". Va anche detto, sottolinea il presidente, che "quasi il 90% del personale scolastico si è vaccinato, dimostrando grande senso civico e rispetto per gli altri. E li ringrazio". Ma insieme al green pass, avverte Bonaccini, "servirà fare anche i tamponi soprattutto per gli studenti, il più possibile, oltre a vaccinarli". Tamponi gratuiti? "Per la scuola assolutamente- risponde il governatore- perché dobbiamo evitare che al primo focolaio chiuda tutta la classe o addirittura l'intera scuola. Abbiamo detto che la didattica a distanza vogliamo rimanga un ricordo".

Io sarei favorevole al green pass anche sui luoghi di lavoro", prosegue poi, "la premessa- aggiunge il governatore- credo che dovrebbe essere quella di una legge che metta d'accordo le parti sociali, come siamo abituati almeno dalle mie parti, mettendo a sedere sindacati e associazioni imprenditoriali come fu fatto nel protocollo che oltre un anno fa permise di riaprire i luoghi di lavoro".

Secondo Bonaccini, occorre "garantire la tutela delle persone a non ammalarsi, perché è giusta la libertà individuale ma dobbiamo sapere che il non contrasto alla pandemia sanitaria porta il rischio di una pandemia economica e sociale". Quindi, insiste il presidente dell'Emilia-Romagna, "mi auguro che le parti trovino un accordo per trattare tutti alla stessa maniera e per garantire che ci difendiamo da questo virus, che ha già fatto troppe vittime". (Agenzia Dire)