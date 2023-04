Ripartito il bonus trasporti, come ottenere l'agevolazione (che crea ingorghi agli sportelli Tper)

Torna il bonus trasporti e tornano i disagi nei pressi degli sportelli Tper. Lo dimostra la lunga fila formatasi stamane davanti allo sportello di via Lame. Sbuffano gli utenti per le attese che si protraggono e borbottano i negozianti della zona, per la folla accalcata che 'mura' il passaggio davanti agli esercizi commerciali. Scene già viste e disagi già segnalati lo scorso settembre, sempre in concomitanza con l'erogazione dell'agevolazione.

Bonus Trasporti, come funziona

?Il Bonus Trasporti è un'agevolazione del governo riconosciuta a studenti, lavoratori e pensionati che prevede un aiuto economico fino a 60 euro per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La misura è stata introdotta dal Dl Aiuti per aiutare le famiglie ad arginare gli aumenti dei costi. Nel decreto Carburanti il buono è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 o fino all'esaurimento delle risorse. È destinato alle persone con redditi fino a 20mila euro .

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile è nuovamente stata attivata la piattaforma digitale per accedere al bonus. Si potrà fare domanda per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza.

Bonus trasporti, modalità Tper

Come tutti gli operatori del trasporto pubblico locale, anche Tper è attivata per erogare l’agevolazione prevista dal bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti.

E' on-line sul sito del Ministero del Lavoro il modello informatico per presentare domanda e ottenere il buono.

Chi è già in possesso del buono rilasciato dal sito del Ministero può:

UTILIZZARE IL PROPRIO BUONO ONLINE

Dalle ore 10:00 del 26 aprile è possibile utilizzare il buono già ottenuto, anche attraverso questo sito web, sia per acquistare un nuovo abbonamento che per ricaricare un abbonamento esistente. (Qui la pagina Tper per acquisto o ricarica dell'abbonamento)

UTILIZZARE IL PROPRIO BUONO IN BIGLIETTERIA

rivolgersi ai seguenti Punti Tper:

• BOLOGNA - Biglietteria Marconi, in via Marconi 4

• BOLOGNA AUTOSTAZIONE, piazza XX Settembre 6

• IMOLA - Autostazione

• PRATI DI CASTEL DI CASIO - Via Caduti di Nassiria, 8

Per utilizzare il buono ed acquistare un abbonamento annuale o mensile su tessera Mi Muovo.

Tper fa sapere che è possibile prenotare il proprio appuntamento in biglietteria (da questo link: tper.it/saltalafila)

Come inoltrare la richiesta

Si entra in www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di identità elettronica (Cie).

Si inserisce l’autocertificazione dei redditi

Si inserisce l’importo dell’abbonamento da comprare

Si seleziona l’operatore di trasporto pubblico

Si riceve il buono, da presentare successivamente all’operatore di trasporto pubblico

Per gli abbonamenti al trasporto pubblico su gomma (autobus) nei bacini di attività di Tper (Bologna e Ferrara) è necessario selezione come Operatore “Tper”

Abbonamenti ferroviari

Per abbonamenti al trasporto ferroviario (treno) l’operatore da selezionare è “Trenitalia-Tper” ad eccezione delle linee Bologna - Vignola e Bologna - Portomaggiore per le quali invece l’operatore da selezionare è “Tper”.