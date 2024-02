Nuova linea 44 di Tper, giornata di test per i bus | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, per la nuova linea 44 dei bus Tper è arrivato il giorno dei primi test. Il percorso si snoderà lungo gli assi di via San Vitale, piazza Aldrovandi e via Mazzini per ripristinare almeno in parte il trasporto locale nell’area interessata dai cantieri della Garisenda. Oggi 8 febbraio dalle 9 alle 12 il gruppo formato da tecnici comunali e Tper insieme agli agenti della Polizia Locale sono al lavoro su tutto il percorso della linea.

Riguardo la nuova linea (e la corrispettiva notturna, la N8) sono tanti gli aspetti da valutare soprattutto riguardo al passaggio in Piazza Aldrovandi, in cui si concentrano le criticità maggiori. La prima è la dimensione del mezzo: il “classico” autobus di 12 metri – il primo a compiere i giri di prova – passa molto vicino al marciapiede che divide la corsia pedonalizzata da quella aperta al traffico quando compie la svolta da via San Vitale. A questo si aggiungono gli elementi di restringimento della carreggiata e alcuni punti cantierizzati che riducono ulteriormente lo spazio per il passaggio dell’autobus.

Aspetti che potrebbero indurre a optare per un mezzo meno ingombrante, come una navetta da 6 metri. Il gruppo al lavoro non esclude alcuna ipotesi e saranno i prossimi test a orientare le scelte che riguardano anche la posizione della fermata dove la 44 passerà ogni 20 minuti. Una possibilità è data da quella attualmente utilizzata dai taxi davanti al civico 19, ma si sta anche valutando se posizionarla piuttosto a un'altezza diversa della piazza. Al vaglio anche l'eventualità di creare la corsia preferenziale. Certo è che tutto dovrà essere pronto entro il 1 marzo, data in cui è previsto l’inizio del servizio.