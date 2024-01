Bus Tper, arrivano le nuove linee 44 e N8: percorso, giorni e frequenza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due nuove linee bus Tper in arrivo a Bologna. Al via da venerdì 1 marzo 202. Come anticipato ieri dal Comune, illustrando la nuova intesa raggiunta con i sindacati del trasporto pubblico locale, si tratta della linea 44 e della N8.

Le 2 nuove linee fanno parte di un intesa che tocca più vasti aspetti. "Già a partire da febbraio 2024 - ha fatto sapere l'Amministrazione- si metterà in campo un’azione diversificata, che prevede interventi di breve e medio-lungo periodo, per migliorare l’efficienza dei mezzi pubblici". Efficienza che è stata messa a dura prova in questo periodo, tra ritardi e disservizi, a causa dei cantieri sparsi in città, tram compreso, delle modifiche alla viabilità per il maxi intervento alla Garisenda e in ultimo il provvedimento della Città 30.

Si lavorerà in particolare su alcune criticità, ovvero:

introduzione di nuove linee

nuove corsie preferenziali

incroci critici

preferenziazione della rete semaforica

piano di assunzioni straordinario

potenziamento della flotta

riorganizzazione di alcune fermate

revisione dei tempi delle linee

rafforzamento della segnaletica

Dettagli nuova linea bus Tper 44

La 44 sarà attiva tutti i giorni fino alle 24, con frequenza ogni 20 minuti. Seguirà questo percorso circolare tra: via Pelagio Palagi (dove, all’angolo con via Mazzini ci sarà la nuova fermata Ospedale Malpighi-Alemanni utile per l'interscambio con le linee urbane in ingresso da est come la 27, 19, 15, 25, 101 e altre), via Massarenti (fermate di interscambio Sant’Orsola-Albertoni con le linee 14, 25, 36, 60 ed altre suburbane ed extraurbane), via San Vitale, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Mazzini. La navetta T1 nei week end viene sostituita dalla 44.

Dettagli nuova linea bus Tper N8

Su un tragitto analogo, entrerà in servizio la nuova linea N8 notturna, che sarà attiva nei giorni dei Tday. Compirà un percorso più ampio rispetto alla 44, snodandosi tra: via Pelagio Palagi, via Massarenti, via Zaccherini Alvisi, via Berlinguer con inversione alla rotonda di san Donato, via Malaguti, porta san Donato, viale Filopanti, via San Vitale, piazza Aldrovandi, strada Maggiore, via Mazzini.

La linea N8 interscambia con le altre notturne nei seguenti punti: