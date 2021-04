Ricostruzione omicidio Casalecchio, la madre chiedendo aiuto: "Ci ha avvelenati" 

Le poche parole, secondo il riscontro dei carabinieri, da parte della madre del 19enne, ora in stato di fermo per omicidio. Durante la fuga il ragazzo avrebbe gettato il cellulare

"Ci ha avvelenato, ha ucciso il mio compagno". Questa sarebbero state le parole che la madre ha detto ai carabinieri, poco prima di aggravarsi ed essere portata in ospedale, mentre il patrigno giaceva già in fin di vita sul divano di casa.

Per questo ora è in stato di fermo di indiziato di delitto per omicidio A.A., 19 anni, figlio della donna - che ora è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata all'ospedale Maggiore, non in pericolo di vita - e figliastro della vittima, G.L., 56 anni, coetaneo di lei, entrambi molto probabilmente avvelenati a cena.

Il ragazzo, trovato a casa della nonna materna, è stato interrogato dalla pm di turno Rossella Poggioli. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al gesto, né se il 19enne avrebbe fornito o meno una confessione. Le accuse per il giovane sono di omicidio volontario e tentato omicidio.

Il tutto si è consumato a Ceretolo, una frazione del comune di Casalecchio, un comune alle porte di Bologna. A chiamare i carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale, i primi ad arrivare sul posto, sono stati alcuni vicini, che hanno sentito forti urla provenire dall'abitazione della famiglia. Una volta entrati, i militari si sono visti arrivare incontro la madre 56enne del ragazzo, sconvolta, in lacrime e urlante, accompagnata da due cagnolini. “Ci ha avvelenato, ha ucciso il mio compagno” le poche, umide, parole.

Del ragazzo però non vi era nessuna traccia. Intanto, steso sul divano, stava l'uomo, ormai in agonia. Subito sono arrivati i sanitari, ma la situazione era ormai compromessa per il 56enne, che dopo una corsa in ospedale, è morto.

E' bastata però una manciata di minuti ai carabinieri per capire dove fosse finito il 19enne, che peraltro nella fuga, aveva prima staccato e poi gettato il cellulare. I militari lo hanno trovato a casa della nonna materna, in zona Borgo Panigale, e lo hanno portato in caserma per l'interrogatorio con la pm.

Nella tarda notte la formalizzazione delle accuse. La madre del giovane, intanto, è rimasta ricoverata nel reparto di Rianimazione del Maggiore: le sue condizioni sarebbero serie. Sulla base dei primi riscontri, sembra che siano state trovate tracce di una sostanza in un bicchiere, sostanza che potrebbe essere di interesse e che sta venendo analizzata dal reparto scientifica dei carabinieri.