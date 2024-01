Chiuso il centro minori stranieri a Villa Aldini: al suo posto la scuola nel bosco

Era già stata annunciato, ora è ufficiale: è stata chiusa la struttura per minori stranieri non accompagnati a Villa Aldini.

I primi di febbraio partiranno i lavori per la riqualificazione di Villa Aldini e la realizzazione della nuova scuola nel bosco: tre sezioni di scuola dell’infanzia e laboratori per educazione ambientale aperti a tutte le scuole della città.

I 25 minori stranieri non accompagnati ospitati "sono stati trasferiti in altre comunità sia del territorio metropolitano che in comunità educative del territorio nazionale", rende noto il Comune.

La struttura qualche mese fa fu al centro di polemiche poichè ospitava due minori arrestati per l'aggressione ai danni di una 32enne in via Belle Arti.

Scuola nel bosco a Villa Aldini

Il progetto, presentato ad aprile del 2023, arriva grazie a un finanziamento da 6 milioni di euro del PNRR a seguito di un bando del Ministero dell’Interno vinto nel 2021, comprende, dalla villa monumentale con l’antica Rotonda della Madonna del Monte, all'edificio retrostante.

La scuola dell’infanzia avrà un’area verde pertinenziale, mentre i laboratori potranno usufruire dell’area verde antistante Villa Aldini: "Sarà una scuola innovativa che si fonderà sull'educazione all'aperto. - ha spiega l'assessore alla scuola Daniele Ara - Oltre alle sezioni della materna, fuori dagli orari di attività ordinaria sarà aperta anche alle altre scuole e agli altri bambini, che la potranno frequentare con le famiglie. E sarà un modello di qualità, da replicare".