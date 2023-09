Furono protagonisti della citofonata di Salvini: famiglia Labidi sfrattata

Fece il giro dell’Italia, e forse anche più in là, la citofonata di Matteo Salvini ad una famiglia del Pilastro nel gennaio del 2020. Il leader della Lega era in Emilia perché impegnato nella campagna elettorale in supporto a Lucia Borgonzoni, la quale avrebbe poi perso le regionali a scapito di Stefano Bonaccini.

La famiglia Labidi, in seguito a una vasta operazione di controllo del Pilastro, fu poi ritenuta colpevole di spaccio di droga. Per questo, Acer aveva revocato il diritto di alloggio nella casa popolare alla famiglia Labidi. L’istanza di sfratto, nonostante il supporto ricevuto negli anni da parti politiche e sindacali come Potere al Popolo, Asia e USB, è stata eseguita. Infatti, per far decadere il diritto all'abitare negli alloggi di Acer, è sufficiente l'evidenza dell'utilizzo per "scopi illeciti o immorali", senza bisogno di aspettare le condanne definitive. Gli ufficiali di Acer, insieme alle forze dell’ordine, sono entrati ieri nell’alloggio, che al momento del loro ingresso risultava già vuoto. Ora l’azienda rimetterà in sesto l’appartamento – c’è un buco nella parete perché una cassaforte è stata divelta – per poi riassegnarlo. “Questo sfratto mette un punto fermo, sia di lezione anche per altri assegnatari – dice a Il Resto del Carlino il presidente di Acer, Marco Bertuzzi –. I nostri alloggi vanno usati in modo corretto, non per delinquere. Abbiamo vinto in tutti i gradi di giudizio contro i ricorsi: la corretta custodia dell’appartamento spetta all’assegnatario, pena la decadenza della concessione. La legalità è un tema cui teniamo molto e su cui facciamo verifiche continue”. Non solo, prosegue Bertuzzi: “Le segnalazioni di altri assegnatari sono preziose. Ci è forse voluto più tempo del previsto, ma alla fine il risultato è arrivato. Ne siamo orgogliosi”.