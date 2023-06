Limite di velocità a 30 km/h, corteo di protesta blocca il traffico | VIDEO

L’associazione “Una Bologna che cambia” ha organizzato un corteo in auto per contestare il provvedimento. Presenti anche i consiglieri comunali della Lega Venturi e Di Benedetto

Da sabato 1° luglio Bologna sarà ufficialmente Città 30: il 70% delle strade urbane vedrà il limite di velocità calare dagli attuali 50 chilometri orari a 30 chilometri orari. La decisione non è passata inosservata, e anzi sono diverse le associazioni, i partiti di opposizione e le realtà cittadine che si stanno mobilitando perché contrari al provvedimento. Una di queste iniziative è stata lanciata dal movimento “Una Bologna che cambia”: un corteo in auto, scortato dalla Polizia Locale, che dal parcheggio del cinema The Space di viale Europa si è diretto fino alla Stazione centrale. Lì i manifestanti, una cinquantina, hanno letto alcuni appelli diretti al sindaco Lepore e dalla sua giunta: “I benefici della Città 30 non ci sono” dice Giorgio Gorza, presidente dell’associazione. Un referendum sul provvedimento, invece, è ciò che chiede la Lega Bologna, presente al corteo con i consiglieri comunali Matteo Di Benedetto e Giulio Venturi.