Trovato con 30 dosi di cocaina in tasca, ha solo 17 anni

Nel corso di un servizio anti-droga, un 17enne è incappato nei controlli degli agenti del commissariato Bolognina.

Il ragazzo, cittadino tunisino di 17anni, è stato perquisito in via Gagarin, nel quartiere Navile, ed è stato trovato con 30 dosi di cocaina per un totale di 32 grammi, due telefoni cellulari e 200 euro. Il minore, che alle spalle aveva già precedenti per spaccio, è stato arrestato.

Il 2 giugno un altro 17enne, già collocato in una comunità, è finito all'Istituto di via del Pratello, dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento e un profumo nel negozio Zara di via Indipendenza. Per guadagnarsi la fuga ha anche aggredito le commesse.

Qualche settimana fa, gli agenti delle volanti avevano arrestato due minorenni con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata: la vittima aveva raccontato di essere stato minacciato con un coltello e derubato del suo monopattino in Piazza della Resistenza da un gruppo di ragazzi molto giovani.