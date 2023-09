Condanne da scontare, armi in auto e nuovo furto di veicoli: il bilancio dei controlli dell'Arma

Notti di lavoro per i carabinieri di Bologna, che sono stati impegnati in una serie di interventi nelle ultime 48 ore. La scorsa notte un 50enne italiano è stato denunciato per furto dopo essere stato fermato a bordo di un veicolo non suo a Dozza. Ricostruendo la dinamica degli eventi, è emerso come il cinquantenne avesse rubato l'auto a un altro soggetto, a Castel Maggiore, mentre quest'ultimo si era assentato a prendere le sigarette al tabaccaio self, lasciando l'auto accesa con le chiavi inserite. A Bologna invece in via di Corticella i militari si sono presentati in una struttura per arrestare un suo ospite, che deve scontare sei anni di reclusione nel paese di origine per sequestro di persona, fatti risalenti al 2016. Infine, a Bentivoglio, durate un controllo alla circolazione stradale, un ventenne è finito denunciato per porto abusivo di armi dacché nel bagagliaio del veicolo che guidava è stata rinvenuta una mazza in ferro.