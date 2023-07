Super controlli in Bolognina: dalla strada alle cantine, un arresto per spaccio

Dopo l'attività a tappeto in zona stazione, il controllo straordinario del territorio si è spostato nel quartiere Bolognina.

Oltre alle identificazioni, la Polizia ieri ha ispezionato fondi e scantinati di pertinenza degli edifici della zona per accertare eventuali utilizzi illeciti, come anticipato dal Questore Isabella Fusiello che ha parlato di una rete di cantine e scantinati, nelle disponibilità di spacciatori e consumatori di sostanze, forse con la compiacenza di proprietari e inquilini.

Nel corso dell'attività, sono state identificate circa 100 persone, la metà sono stranieri, compreso un cittadino nigeriano 33enne, già gravato da pregiudizi di polizia, che è è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente: è stato sottoposto a controllo in via Matteotti ed è stato trovato in possesso di 27 dosi di cocaina (per un totale di 13,37 gr.), 14 dosi di eroina (tot. 5,86 gr.), 22 bustine di marijuana (tot. 35,75 gr.) nonché 170 € in contanti.

Sono stati oggetto di controllo anche numerosi autoveicoli, un'attività, fa sapere la Questura, che consente di verificare, anche avvalendosi di accertamenti specifici, se alla guida vi siano eventuali assuntori sotto effetto di sostanze stupefacenti e che potrebbero essere sottoposto alla sospensione o il ritiro della patente di guida.