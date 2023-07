La Polizia in stazione e Montagnola con il cane Barak: droga nei cespugli di via Righi

Sono oltre 200 le persone identificate tra la zona della stazione, le piazze XX settembre e VII Agosto e il parco della Montagnola durante il servizio di controllo della Polizia durato tre giorni in una delle zone con maggiore criticità.

Volanti, Reparto prevenzione crimine ì, Polizia amministrativa e diversi equipaggi hanno passato al setaccio anche i cespugli con l'ausilio dei cinofili e del pastore tedesco Barak che in via Righi ha fiutato cocaina, hashish e marijuana.

All'interno del parco della Montagnola, è stato arrestato un cittadino tunisino trovato con di 43 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina.

La Polizia amministrativa ha anche effettuato controlli nei locali e negli esercizi commerciali.

Come in tutte le zone limitrofe alle stazioni, anche a Bologna si sono verificati diversi gravi episodi, tra risse, rapine e ferimenti. A metà giugno, una lite tra stranieri, aveva fatto un ferito grave: un 30enne era stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3) per una ferita da taglio.

A ottobre scorso, una ventina di persone si erano affrontate mettendo in scena una vera e propria guerriglia urbana. Ad aprile un uomo era stato accoltellato in pieno giorno.